Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Daha 17 yaşındaydı! Fabrikada feci şekilde can verdi

Karaman’da Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırınca feci şekilde can verdi. Genç kızın çenesinin ve boynunun kırılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Daha 17 yaşındaydı! Fabrikada feci şekilde can verdi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
12:16
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
12:16

'da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında feci bir olay yaşandı. Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

Genç kızın can çekiştiğini gören diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha 17 yaşındaydı! Fabrikada feci şekilde can verdi

BOYNU VE ÇENESİ KIRILDI

Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

