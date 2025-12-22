Daha 17 yaşındaydı! Fabrikada feci şekilde can verdi

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında feci bir olay yaşandı. Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

Genç kızın can çekiştiğini gören diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOYNU VE ÇENESİ KIRILDI

Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.