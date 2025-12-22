BİLSEM sınav sonuçları 2025! meb gov tr Bilsem 3. sınıf sonuçları bekleniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan BİLSEM değerlendirmeleri devam ediyor. Süreç 15 Aralık'ta başlarken 20 Şubat'a kadar sürecek. Bu tarihler aralığında ön değerlendirme uygulamaları yapılırken sonuçlar şubat ayının sonunda duyurulacak. Milyonlarca öğrencinin katıldığı BİLSEM sınav sonuçları MEB internet sitesinden duyurulacak.
15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 aralığında uygulamalı ön değerlendirmeler alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi ise 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ön değerlendirme uygulamalarının sona ermesinin ardından sonuçlar duyurulacak.
15 Aralık ile 20 Şubat aralığında gerçekleşecek olan ön değerlendirmeler sonrasında hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta duyurulacak. Kılavuz doğrultusunda BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. BİLSEM sınav sonuçları henüz erişime açılmazken 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.
15 Aralık ile 20 Şubat aralığında uygulanacak olan ön değerlendirmeler sonucunda hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta açıklanacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken öğrencinin T.C. kimlik numarası ile sonuçlara erişilebilecek.
10 - 13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
14 - 20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
21 - 27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması
28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
02 - 06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
09 - 13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
16 - 27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
06 Nisan - 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
6 - 10 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
13 - 24 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
27 Temmuz - 28 Ağustos 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.