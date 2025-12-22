Menü Kapat
12°
Eğitim
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

BİLSEM sınav sonuçları 2025! meb gov tr Bilsem 3. sınıf sonuçları bekleniyor

BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formları sonrasında başladı. 2025 yılında 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ön değerlendirme uygulama sınavları yapılacak. Sürecin sona ermesinin ardından ise meb gov tr Bilsem 3. sınıf sonuçları erişime açılacak. 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına gitmeyi başaran öğrencilerin sonuçları duyurulacak. Milyonlarca öğrenci BİLSEM sınav sonuçlarını bekliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 12:02

Millî Eğitim Bakanlığı () tarafından, özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan değerlendirmeleri devam ediyor. Süreç 15 Aralık'ta başlarken 20 Şubat'a kadar sürecek. Bu tarihler aralığında ön değerlendirme uygulamaları yapılırken sonuçlar şubat ayının sonunda duyurulacak. Milyonlarca öğrencinin katıldığı BİLSEM MEB internet sitesinden duyurulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 aralığında uygulamalı ön değerlendirmeler alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi ise 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ön değerlendirme uygulamalarının sona ermesinin ardından sonuçlar duyurulacak.

MEB GOV TR BİLSEM 3. SINIF SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

15 Aralık ile 20 Şubat aralığında gerçekleşecek olan ön değerlendirmeler sonrasında hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta duyurulacak. Kılavuz doğrultusunda BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. BİLSEM sınav sonuçları henüz erişime açılmazken 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB GOV TR BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

15 Aralık ile 20 Şubat aralığında uygulanacak olan ön değerlendirmeler sonucunda hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta açıklanacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken öğrencinin T.C. kimlik numarası ile sonuçlara erişilebilecek.

BİLSEM SINAV SÜREÇ TAKVİMİ 2025-26

10 - 13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
14 - 20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
21 - 27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması
28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
02 - 06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09 - 13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
16 - 27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
06 Nisan - 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
6 - 10 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
13 - 24 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
27 Temmuz - 28 Ağustos 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

