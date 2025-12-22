BİLSEM sınav sonuçları 2025! meb gov tr Bilsem 3. sınıf sonuçları bekleniyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan BİLSEM değerlendirmeleri devam ediyor. Süreç 15 Aralık'ta başlarken 20 Şubat'a kadar sürecek. Bu tarihler aralığında ön değerlendirme uygulamaları yapılırken sonuçlar şubat ayının sonunda duyurulacak. Milyonlarca öğrencinin katıldığı BİLSEM sınav sonuçları MEB internet sitesinden duyurulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 aralığında uygulamalı ön değerlendirmeler alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi ise 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ön değerlendirme uygulamalarının sona ermesinin ardından sonuçlar duyurulacak.

MEB GOV TR BİLSEM 3. SINIF SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

15 Aralık ile 20 Şubat aralığında gerçekleşecek olan ön değerlendirmeler sonrasında hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta duyurulacak. Kılavuz doğrultusunda BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. BİLSEM sınav sonuçları henüz erişime açılmazken 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB GOV TR BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

15 Aralık ile 20 Şubat aralığında uygulanacak olan ön değerlendirmeler sonucunda hak kazanan öğrenciler 27 Şubat'ta açıklanacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılırken öğrencinin T.C. kimlik numarası ile sonuçlara erişilebilecek.

BİLSEM SINAV SÜREÇ TAKVİMİ 2025-26

10 - 13 Kasım 2025: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

14 - 20 Kasım 2025: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

21 - 27 Kasım 2025: Gözlem formlarının doldurulması

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

02 - 06 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması



09 - 13 Mart 2026: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

16 - 27 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan - 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6 - 10 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13 - 24 Temmuz 2026: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz - 28 Ağustos 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.