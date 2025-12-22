Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 22.12.2025

Ofsayt kalkacak mı? TBMM Genel Kurulunda ilginç öneri

Komisyonda gerçekleştirilen 21 birleşim 77 oturumda, Komisyon üyeleri dahil 271 farklı milletvekilinin toplam 1353 söz talebi karşılandı. Bütçe konuşmaları TBMM Genel Kurulunda, 154 saatlik çalışmanın ardından, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin kabul edilmesiyle tamamlanırken Mustafa Sarıgül'ün "ofsayt kalksın" sözleri dikkat çekti. Binlerce taraftar ise ofsayt kalkacak mı araştırmasına başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 11:37

Plan ve Komisyonunda, 40 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri 240 saat mesai yaptı. Genel Kurulu'nda görüşmeler tamamlanırken Erzincan Milletvekili 'ün " kalksın" önerisi de sosyal medyada gündem oldu.

OFSAYT KALKACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi konuşulduğu esnada söz alan Mustafa Sarıgül, öneride bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " heyecandır, enerjidir, muazzam bir mutluluktur. Bakıyorsunuz, doksan dakika oynanıyor, gol atılıyor, bir oyuncunun ayağı yarım metre içeride diye emek hırsızlığı yapılıyor ve o gol sayılmıyor. Bakın, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın, ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin, daha çok gol olsun ve heyecan mutlaka artsın." ifadelerini kullanarak ofsaytın kalkması gerektiğine dair öneride bulundu.

Buna göre ofsayt kalkmayacak, normal şekilde uygulamaya devam edilecek. Şu an için ofsaytın kalkması sadece bir öneri olarak yer alıyor.

OFSAYT NASIL OLUR?

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum
Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,
Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa ve ya daha arkasındaysa
Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa
Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, rakip oyuncuların herhangi birinin topla bilerek oynaması sonucu kendisine gelirse oyuncu ofsayt sayılmaz. (Topun ayaktan çıktığı anda ofsaytta olan oyuncuya top rakip takımın oyuncularının birine çarpıp gelmesi durumunda, ofsayt durumu değişmez. Bu gibi bir durumda rakip takımın oyuncusu topla bilerek oynamış sayılmaz, oyuncu yine ofsaytta sayılır)

