Ofsayt kalkacak mı? TBMM Genel Kurulunda ilginç öneri

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 40 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri 240 saat mesai yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler tamamlanırken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün "ofsayt kalksın" önerisi de sosyal medyada gündem oldu.

OFSAYT KALKACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi konuşulduğu esnada söz alan Mustafa Sarıgül, öneride bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Futbol heyecandır, enerjidir, muazzam bir mutluluktur. Bakıyorsunuz, doksan dakika oynanıyor, gol atılıyor, bir oyuncunun ayağı yarım metre içeride diye emek hırsızlığı yapılıyor ve o gol sayılmıyor. Bakın, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın, ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin, daha çok gol olsun ve heyecan mutlaka artsın." ifadelerini kullanarak ofsaytın kalkması gerektiğine dair öneride bulundu.

Buna göre ofsayt kalkmayacak, normal şekilde uygulamaya devam edilecek. Şu an için ofsaytın kalkması sadece bir öneri olarak yer alıyor.

OFSAYT NASIL OLUR?

Oyuncu şu pozisyondayken ofsayttadır;

Karşı takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın olduğu durum

Oyuncu şu pozisyonlarda ise ofsayt değildir;

Kendi yarı sahasındaysa,

Sondan ikinci rakip oyuncuyla aynı hizadaysa ve ya daha arkasındaysa

Kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen topun arkasındaysa

Ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen, rakip oyuncuların herhangi birinin topla bilerek oynaması sonucu kendisine gelirse oyuncu ofsayt sayılmaz. (Topun ayaktan çıktığı anda ofsaytta olan oyuncuya top rakip takımın oyuncularının birine çarpıp gelmesi durumunda, ofsayt durumu değişmez. Bu gibi bir durumda rakip takımın oyuncusu topla bilerek oynamış sayılmaz, oyuncu yine ofsaytta sayılır)