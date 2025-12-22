Alman devinden Türkiye'de kritik satın alma

DEVİR SÜRECİ 2026'NIN İLK YARISINDA TAMAMLANABİLİR

Taraflar arasındaki anlaşmalar 18 Aralık’ta imzalandı. Devir işleminin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bilfinger cephesinden yapılan açıklamalarda, bu hamlenin şirketin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisiyle örtüştüğü özellikle vurgulanıyor.

30 yılı aşkın deneyime sahip olan Teknokon’un, endüstriyel hizmetlerde yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla bilindiğine de dikkat çekiliyor. Açıkçası bu tecrübe, Bilfinger’in Türkiye’deki operasyonlarını daha da güçlendirecek gibi duruyor.