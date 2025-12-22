Alman devinden Türkiye'de kritik satın alma

Kategoriler
Uluslararası endüstriyel hizmet sağlayıcısı Bilfinger, Türkiye’de Teknokon Grubu’nun önemli iş kollarını devralmak için anlaşmaya vardı. Satın alma, yaklaşık 1.000 çalışanı ve güçlü bir ciroyu kapsıyor.
Endüstriyel hizmetler alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Bilfinger, Türkiye pazarında dikkat çekici bir adım attı. Şirket, Teknokon Grubu’na bağlı bazı önemli iş kollarını bünyesine kattığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, üç farklı lokasyonda hizmet veren Teknokon Servis & Bakım ile Teknokon Endüstri şirketleri yer alıyor.
Bu satın alma, sadece şirketler açısından değil, sektördeki dengeler açısından da önemli görülüyor. İşlem, yaklaşık 1.000 nitelikli çalışanı kapsarken, yıllık üst çift haneli milyon euro seviyesindeki bir ciroyu da beraberinde getiriyor.
Taraflar arasındaki anlaşmalar 18 Aralık’ta imzalandı. Devir işleminin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bilfinger cephesinden yapılan açıklamalarda, bu hamlenin şirketin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisiyle örtüştüğü özellikle vurgulanıyor.
30 yılı aşkın deneyime sahip olan Teknokon’un, endüstriyel hizmetlerde yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla bilindiğine de dikkat çekiliyor. Açıkçası bu tecrübe, Bilfinger’in Türkiye’deki operasyonlarını daha da güçlendirecek gibi duruyor.
Bilfinger Grup CEO’su Thomas Schulz, sürece ilişkin değerlendirmesinde, birleşme ve satın almaları stratejik bir büyüme aracı olarak gördüklerini söyledi. Schulz, “Bu satın alma, pazar konumumuzu güçlendirmek ve sürdürülebilir, kârlı büyümeyi desteklemek açısından önemli. Yeni çalışma arkadaşlarımızı Bilfinger ekibinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Teknokon Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erkan Engin ise anlaşmayı yeni bir başlangıç olarak tanımladı. Engin, Bilfinger ailesine katılmanın, ortak güçlü yönler üzerine inşa edilecek yeni ve umut vadeden bir dönemin kapısını araladığını dile getirdi.