Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en güvenli ülkeleri açıklandı: Zirve uzun süredir değişmiyor

Aralık 22, 2025 11:01
1
Dünyanın en güvenli ülkeleri

2025 Küresel Barış Endeksi'ne (GPI) göre, çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı ülkeler ise hala barış için çabalıyor. Dış çatışmalar, askeri harcamalar, terörizm ve cinayet gibi güvenlik önlemlerine kadar birçok veri incelendi. Dünyanın en güvenli ülkeleri ortaya çıktı. İlk 5 ülke uzun bir süredir istikrarlı şekilde barış ortamını korumayı başarıyor. İşte dünyanın en güvenli 5 ülkesi ve bu ülkelerdeki yaşamlar... 

2
Dünyanın en güvenli ülkeleri

İZLANDA

İzlanda, 2008 yılından beri dünyanın en güvenli ülkesi sıralamasında zirveyi bir başkasına kaptırmıyor. Dünyanın en barışçıl ülkesi olarak kabul ediliyor. Hatta BBC'nin haberine göre, bu sene listenin ikinci sırasında yer alan ülkeyle arasındaki farkı yüzde 2 oranında açtı.  Intrepid Travel Kuzey Avrupa Genel Müdürü olan Inga Rós Antoníusdóttir, burada geceleri korkmadan yalnız yürüyebildiklerini, ebeveynleri yemek yerken veya işlerini hallederken bebeklerin kafelerin ve dükkanların önünde bebek arabalarında huzur içinde uyuduğunu, yerel polisin ise silah taşımadığını söyledi. 

 

3
Dünyanın en güvenli ülkeleri

İRLANDA

İrlanda devam eden iç ve dış çatışmaların en az olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Suç ve şiddet olaylarının sayısı ise oldukça düşük. Ayrıca toplumsal güvenlik ve emniyet açısından da ilk 10'da yer alıyor.

Kildare sakini ve Kilkea Kalesi'nin deneyim direktörü Jack Fitzsimons, İrlanda'da yaşam için şunları söyledi: 

''İster küçük bir kasabada ister büyük bir şehirde olun, derin bir topluluk duygusu ve dostluk sizi hoş karşılanmış ve rahat hissettiriyor. Burada insanlar birbirlerine sahip çıkıyor. Bir yabancıdan yardım isteyebileceğiniz ve size yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları türden bir yer.''

 

4
Dünyanın en güvenli ülkeleri

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, güvenlik alanındaki iyileşmeleri ve terörle ilgili olayların azalmasıyla 3. sırada yer aldı. Yeni Zelanda'da ömür boyu yaşayan ve taşınma firması Greener Pastures'da müşteri deneyimi direktörü olan Mischa Mannix-Opie, "Yeni Zelanda'nın silah yasaları dünyanın en katı yasaları arasında yer alıyor ve bu da güvenlik duygusuna kesinlikle katkıda bulunuyor" dedi. 

 

5
Dünyanın en güvenli ülkeleri

AVUSTURYA

Avusturya bu sene 4. sırada yer aldı. İrlanda gibi Avusturya da zorunlu bir tarafsızlık politikası izliyor ve NATO üyesi değil. Otel sahibi Armin Pfurtscheller, "Avusturya'nın on yıllardır süregelen tarafsızlık politikası, ülkenin çatışmalar yerine halkına yatırım yapması anlamına geliyor" dedi. "Güçlü bir sosyal güvenlik ağı, dünya standartlarında sağlık hizmetleri ve mükemmel eğitim, istikrar ve güveni besliyor." ifadelerini kullandı. 

 

6
Dünyanın en güvenli ülkeleri

İSVİÇRE

İsviçre son derece yüksek bir toplumsal güvenlik düzeyine, üstün siyasi istikrara ve neredeyse hiç uluslararası çatışmanın olmadığı bir yer. Ayrıca öznel refah, gelir, sağlık, eğitim ve çevre kalitesi söz konusu olduğunda OECD ülkeleri arasında ortalamanın üzerinde yer almaktadır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.