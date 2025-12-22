Dünyanın en güvenli ülkeleri açıklandı: Zirve uzun süredir değişmiyor

İRLANDA

İrlanda devam eden iç ve dış çatışmaların en az olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Suç ve şiddet olaylarının sayısı ise oldukça düşük. Ayrıca toplumsal güvenlik ve emniyet açısından da ilk 10'da yer alıyor.

Kildare sakini ve Kilkea Kalesi'nin deneyim direktörü Jack Fitzsimons, İrlanda'da yaşam için şunları söyledi:

''İster küçük bir kasabada ister büyük bir şehirde olun, derin bir topluluk duygusu ve dostluk sizi hoş karşılanmış ve rahat hissettiriyor. Burada insanlar birbirlerine sahip çıkıyor. Bir yabancıdan yardım isteyebileceğiniz ve size yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları türden bir yer.''