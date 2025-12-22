Dünyanın en güvenli ülkeleri açıklandı: Zirve uzun süredir değişmiyor

Kategoriler
2025 Küresel Barış Endeksi'ne (GPI) göre, çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı ülkeler ise hala barış için çabalıyor. Dış çatışmalar, askeri harcamalar, terörizm ve cinayet gibi güvenlik önlemlerine kadar birçok veri incelendi. Dünyanın en güvenli ülkeleri ortaya çıktı. İlk 5 ülke uzun bir süredir istikrarlı şekilde barış ortamını korumayı başarıyor. İşte dünyanın en güvenli 5 ülkesi ve bu ülkelerdeki yaşamlar...
İZLANDA
İzlanda, 2008 yılından beri dünyanın en güvenli ülkesi sıralamasında zirveyi bir başkasına kaptırmıyor. Dünyanın en barışçıl ülkesi olarak kabul ediliyor. Hatta BBC'nin haberine göre, bu sene listenin ikinci sırasında yer alan ülkeyle arasındaki farkı yüzde 2 oranında açtı. Intrepid Travel Kuzey Avrupa Genel Müdürü olan Inga Rós Antoníusdóttir, burada geceleri korkmadan yalnız yürüyebildiklerini, ebeveynleri yemek yerken veya işlerini hallederken bebeklerin kafelerin ve dükkanların önünde bebek arabalarında huzur içinde uyuduğunu, yerel polisin ise silah taşımadığını söyledi.
İRLANDA
İrlanda devam eden iç ve dış çatışmaların en az olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Suç ve şiddet olaylarının sayısı ise oldukça düşük. Ayrıca toplumsal güvenlik ve emniyet açısından da ilk 10'da yer alıyor.
Kildare sakini ve Kilkea Kalesi'nin deneyim direktörü Jack Fitzsimons, İrlanda'da yaşam için şunları söyledi:
''İster küçük bir kasabada ister büyük bir şehirde olun, derin bir topluluk duygusu ve dostluk sizi hoş karşılanmış ve rahat hissettiriyor. Burada insanlar birbirlerine sahip çıkıyor. Bir yabancıdan yardım isteyebileceğiniz ve size yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları türden bir yer.''
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, güvenlik alanındaki iyileşmeleri ve terörle ilgili olayların azalmasıyla 3. sırada yer aldı. Yeni Zelanda'da ömür boyu yaşayan ve taşınma firması Greener Pastures'da müşteri deneyimi direktörü olan Mischa Mannix-Opie, "Yeni Zelanda'nın silah yasaları dünyanın en katı yasaları arasında yer alıyor ve bu da güvenlik duygusuna kesinlikle katkıda bulunuyor" dedi.
AVUSTURYA
Avusturya bu sene 4. sırada yer aldı. İrlanda gibi Avusturya da zorunlu bir tarafsızlık politikası izliyor ve NATO üyesi değil. Otel sahibi Armin Pfurtscheller, "Avusturya'nın on yıllardır süregelen tarafsızlık politikası, ülkenin çatışmalar yerine halkına yatırım yapması anlamına geliyor" dedi. "Güçlü bir sosyal güvenlik ağı, dünya standartlarında sağlık hizmetleri ve mükemmel eğitim, istikrar ve güveni besliyor." ifadelerini kullandı.
İSVİÇRE
İsviçre son derece yüksek bir toplumsal güvenlik düzeyine, üstün siyasi istikrara ve neredeyse hiç uluslararası çatışmanın olmadığı bir yer. Ayrıca öznel refah, gelir, sağlık, eğitim ve çevre kalitesi söz konusu olduğunda OECD ülkeleri arasında ortalamanın üzerinde yer almaktadır.