Tatil planı yapacakların bakması gereken liste yayınlandı! İşte vize ret oranı en düşük olan ülkeler

Yurt dışında tatil yapmak isteyen ancak vize reddi problemi ile karşı karşıya kalmak istemeyenlerin mutlaka görmesi gereken bir liste yayınlandı. Zira listede vize ret oranı en düşük olan ülkeler yer alıyor. Buna göre listede Avrupa’nın popüler destinasyonları olan ancak en düşük vize reddi oranı bulunan ülkeler seyahat severlerin dikkatini çekiyor…
Yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin en büyük problemlerinden biri vize reddi olmaya devam ediyor. Her ne kadar bazı ülkeler vizesiz seyahat uygulamasını hayata geçirse de henüz dünya çapında pek çok ülkede sıkı bir vize başvuru süreci yaşanıyor. Bu kapsamda hem Avrupa’da tatil yapayım hem de hazırlıklarımı sorunsuz bir şekilde tamamlayayım diyenlerin en büyük önceliklerinden biri de vize ret oranı en düşük olan ülkeler olmaya devam ediyor. İşte yapılan son araştırmalara göre vizenin daha kolay alınabildiği ülkeler…
VİZE RET ORANI EN DÜŞÜK OLAN ÜLKELER
LİTVANYA
Ret oranı: %1,3
ESTONYA
Ret oranı: %2,5
FİNLANDİYA
Ret oranı: %4,2
POLONYA
Ret oranı: %6,8
SLOVAKYA
Ret oranı: %8,0