TGRT Haber
12°
Yaşam
 Özge Sönmez

Adana'da inanılmaz olay! Trafik cezasını görünce dünyası başına yıkıldı: '250 araba, 660 ev parası'

Adana'da Avukat Emre Çulhacı'nın başına gelen olay şaşkına çevirdi. Trafik cezasını gören Çulhancı, neye uğradığını şaşırdı. 2 milyon liralık borç ile dünyası başına yıkılan avukat yaşadıklarını tek tek anlattı. Genç avukat "Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor" ifadelerini kullandı.

22.12.2025
22.12.2025
Kozan ilçesinde yaşayan Emre Çulhacı trafik cezasını görünce afalladı. Gördüğü rakama inanamayan genç avukat, hayatının şokunu yaşadı. Adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında kaynaklı vergi borcu olduğunu fark eden Çulhancı, hemen harekete geçti. Türkiye'de geçen yıl kesilen toplam trafik cezalarının yaklaşık 30'da birine denk gelen rakamın yanlışlık sonucu yazıldığı belirlendi.

Adana'da inanılmaz olay! Trafik cezasını görünce dünyası başına yıkıldı: '250 araba, 660 ev parası'

"BENDE YANLIŞ OKUYORLARDIR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Çulhacı, "Yıl sonu olması nedeniyle avukatlar olarak beraat vekâlet ücretlerini talep ettiğimizde, savcılığın idari işler biriminden ‘borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Ancak bana, Kozan Savcılıktan ciddi bir kamu borcum olduğu buraya kesinti yapılacağı söylenmesi üzerine araştırmam gerektiği yönünde uyarı aldım. Bende yanlış okuyorlardır diye düşündüm" dedi.

Adana'da inanılmaz olay! Trafik cezasını görünce dünyası başına yıkıldı: '250 araba, 660 ev parası'

2 MİLYON SANDI, DAHA BETERİ ÇIKTI

İlk etapta rakamın yanlış okunduğunu düşündüğünü belirten Çulhacı, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu. Bir hane eksik okunarak bana söylenen ve bu bile çok yüksek bir miktardı. Önce yaklaşık 2 milyon TL civarında bir olduğu söylendi. Buna bile inanamadım. Ancak daha sonra 2 milyar 650 milyon TL gibi astronomik bir rakamla karşılaştım. E-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nden borç durum yazısı aldım. Süreci düzeltmek için çalışmalara başladım. Gerçekten de bu rakam sistemde görünüyordu. Ancak vadesi geçmiş borçlara baktığımda durumun farklı olduğunu fark ettim. Dolar bazında güncel borca baktığımda 63,5 milyon dolar borç oluyor. Ödenmemiş hatalı bir "u" dönüşü 1042 TL cezam vardı " diye konuştu.

Adana'da inanılmaz olay! Trafik cezasını görünce dünyası başına yıkıldı: '250 araba, 660 ev parası'

"BU ÖLÇEKTE BİR HATAYLA KARŞILAŞAN KİMSEYE RASTLAMADIM"

Çulhacı, "Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirtildi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu; farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım. Borcun trafik cezası olarak görünmesi beni biraz rahatlattı çünkü bu kadar yüksek bir trafik cezası için çok olağan dışı şeyler yapmak gerekir. 2,5 milyar TL gibi bir borcun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. 5 yıllık avukatım, çevremde bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım. Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Adana'da inanılmaz olay! Trafik cezasını görünce dünyası başına yıkıldı: '250 araba, 660 ev parası'
