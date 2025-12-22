Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Türkiye'de bir ilk! Bu döner başka yerde yok: Hamsi döneri tanıttılar

Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'nin bu yıl 8'incisinde hamsili döner görenleri şaşırttı. Izgara şeklinde pişirilen hamsiler ilgi odağı olurken hamsili döner ilk defa tanıtıldı.

Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nin bu yıl 8'incisinde ilginç lezzetler ilgi odağı oldu. Hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirilmeye başlandı. Pişirilen hamsiler daha sonra ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi.

Türkiye'de bir ilk! Bu döner başka yerde yok: Hamsi döneri tanıttılar

HAMSİLİ DÖNER DAMGA VURDU

Hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili döner, hamsili gözleme tezgahlarda yer aldı. Festivalde vatandaşların hamsili döner dikkatini çekti.

Bu yıl festivale özel farklı bir ürün denemek istediklerini ve hamsi dönerinde bu şekilde ortaya çıktığını dile getiren döner ustası Mahmut Baş, "Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor" dedi.

Türkiye'de bir ilk! Bu döner başka yerde yok: Hamsi döneri tanıttılar

FESTİVALİN GÖZDESİ HAMSİLİ SU BÖREĞİ

Hamsili su böreğinin hazırlanış aşamalarını anlatan Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç "Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk! Bu döner başka yerde yok: Hamsi döneri tanıttılar

Aynı okulun bir başka öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise hamsilerle süslü yemeklerle dolu stantlarındaki ürünleri sıralayarak, "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak" dedi.

