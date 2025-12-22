Oyuncu James Ransone hayatını kaybetti!

Menü Kapat
The Wire ve It: Chapter Two gibi filmlerle tanınan Amerikalı aktör James Ransone, 46 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasına göre ölüm nedeni asılma yoluyla intihar olarak belirlendi;

Evli ve iki çocuk babası Amerikalı aktör James Finley Ransone 19 Aralık 2025’te Los Angeles’ta hayatını kaybetti. 46 yaşındaki James Ransone, Los Angeles Polis Departmanı’nın raporu hazırladığı olayda, oyuncunun cansız bedeninin ailesine teslim edildiği ve olayla ilgili başka bir şüpheli unsur bulunmadığı belirtildi.

JAMES RANSONE HAYATINI KAYBETTİ

Ransone, 2000’li yılların başından itibaren televizyon ve sinema dünyasında adını duyurdu. Özellikle kült yapım The Wire’ın ikinci sezonunda oynadığı liman işçisi ve gangster Ziggy Sobotka karakteriyle hafızalara kazındı.

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre ölüm nedeni asılma yoluyla olarak belirlendi; olayla ilgili şüpheli bir durum olmadığı bildirildi.

