Ekol TV kapandı! Kanal yönetimi kapanma kararını sitesinden duyurdu

2024 Nisan ayında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede yaptığı yayınlar ve aldığı ödüllerle dikkat çeken Ekol TV kapandı. Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada kapanma kararında ekonomik yapının bozulmasının etkili olduğu belirtildi.

İşte Ekol TV’nin kapanış açıklaması

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Ekol TV Yönetimi

EKİM AYINDA KÜÇÜLME KARARI ALINMIŞTI

Son dönemlerin en çok konuşulan medya gruplarından olan Ekol TV ekim ayının ikinci yarısında alınan karar ile önce Ankara ofisini kapatmış, İstanbul’da ise 300 kişiye yakın personel çıkarılmıştı.