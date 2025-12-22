Menü Kapat
Dünyanın en zeki şehirleri belli oldu: Eskişehir, Ankara ve İstanbul birçok şehri geride bıraktı

Aralık 22, 2025 16:40
1
Dünyanın en zeki şehirleri

Dünyanın en zeki şehirleri ile ilgili açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmada bilişsel başarı göstergelerinin yanı sıra akıllı şehir endeksleri değerlendirildi. Buna göre ortalama IQ seviyeleri ile birlikte bireylerin kriz dönemindeki pratik çözümleri, teknoloji ile uyumları gibi farklı parametreler göz önünde bulunduruldu. Farklı coğrafyalardan şehirleri ve milyonlarca kişiyi kapsayan çalışma sonucunda Türkiye’den Eskişehir, Ankara ve İstanbul; zeka açısından birçok dünya devi ülkeyi geride bıraktı. İşte ayrıntılar…

2
Dünyanın en zeki şehirleri

Dünyanın en zeki şehirleri araştırmasında değerlendirmeye alınan şehirlerde eğitim seviyesi önemli bir kriter olarak değerlendirildi. Bununla birlikte üniversite yoğunluğu da şehirlerin zeka seviyesini ortaya çıkaran erkenler arasında sayıldı. Pek tabi akıllı kent uygulamaları ve inavosyon kapasitesi de şehirlerin zekilik derecesine katkıda bulundu. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan dünyanın öne çıkan ülkeleri en zeki şehirlere ev sahipliği yaparken, Türkiye’den Eskişehir, Ankara ve İstanbul’un listede birçok şehri geride bırakması gurura neden oldu. İşte yapılan açıklamaya göre dünyanın en zeki şehirleri…

3
Dubai

DÜNYANIN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

30 NUMARA DUBAİ (BAE)

4
Viyana

29 NUMARA VİYANA (AVUSTURYA) 

5
Şangay

28 NUMARA ŞANGHAY (ÇİN)

6
Sidney

27 NUMARA SİDNEY (AVUSTRALYA)

7
Barselona

26 NUMARA BARSELONA (İSPANYA)

8
Boston

25 NUMARA BOSTON (ABD)

9
İstanbul

24 NUMARA İSTANBUL (TÜRKİYE)

10
Toronto

23 NUMARA TORONTO (KANADA)

11
Fransa

22 NUMARA PARİS (FRANSA)

12
Tel Aviv

21 NUMARA TEL AVİV (İSRAİL)

13
Tokyo

20 NUMARA TOKYO (JAPONYA)

14
Ankara

19 NUMARA ANKARA (TÜRKİYE)

15
Berlin

18 NUMARA BERLİN (ALMANYA)

16
Çin

17 NUMARA HONG KONG (ÇİN)

17
Stockholm

16 NUMARA STOCKHOLM (İSVİÇRE)

18
Eskişehir

15 NUMARA ESKİŞEHİR (TÜRKİYE)

19
New York

14 NUMARA NEW YORK (ABD)

20
Münih

13 NUMARA MÜNİH (ALMANYA)

21
Amsterdam

12 NUMARA AMSTERDAM (HOLLANDA)

22
Taipei

11 NUMARA TAİPEİ (TAYVAN)

23
Helsinki

10 NUMARA HELSİNKİ (FİNLANDİYA)

24
Abu Dabi

9 NUMARA ABU DABİ (BAE)

25
Kopenhag

8 NUMARA KOPENHAG (DANİMARKA)

26
Londra

7 NUMARA LONDRA (İNGİLTERE)

27
Cenevre

6 NUMARA CENEVRE (İSVİÇRE)

28
Canberra

5 NUMARA CANBERRA (AVUSTRALYA)

29
Oslo

4 NUMARA OSLO (NORVEÇ)

30
Seul

3 NUMARA SEUL (GÜNEY KORE)

31
Singapur

2 NUMARA SİNGAPUR

32
Zürih

1 NUMARA ZÜRİH (İSVİÇRE)

