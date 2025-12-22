Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Ekol TV’nin sahibi kimdir, yayın hayatı sona mı erdi?

Azerbaycan merkezli iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tarafından medyada yeni bir anlayışla kurulan ve ardından birçok ilde faaliyete geçen Ekol TV yayın hayatını sonlandırdı. Ekol TV’nin internet sitesinden yapılan açıklamada kanalın faaliyetlerini sonlandırma kararı alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar, Ekol TV’nin kapanma sebebini araştırıyor. Peki Ekol TV’nin sahibi kim? İşte, detaylar…

EKOL TV KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Ekol TV’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada “ Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

EKOL TV’NİN SAHİBİ KİMDİR?

Ekol TV yayın hayatına geçmeden Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından satın alınmıştı. Mübariz Mansimov sonrasında medyadan çekilme kararı almıştı.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emrah Doğru görev yapıyordu. Emrah Doğru kariyerinde TRT, Habertürk, Show TV gibi kurumlar bulunuyor.