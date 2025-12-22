Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Ekol TV’nin sahibi kimdir, yayın hayatı sona mı erdi?

29 Nisan tarihinde yayın hayatına başlayan Ekol TV yayın hayatına son verdi. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan ve sonrasında haber sitesi olarak faaliyetlerini sürdüren medya kuruluşu, iş insanı Mübariz Mansivov’un çekilmesiyle küçülme kararı almıştı. Küçülme kararının ardından kanalın Ankara Ofisi kapatılmıştı. Peki Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? İşte, kurumdan yapılan açıklama…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Ekol TV’nin sahibi kimdir, yayın hayatı sona mı erdi?
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 17:00

Azerbaycan merkezli iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tarafından medyada yeni bir anlayışla kurulan ve ardından birçok ilde faaliyete geçen Ekol TV yayın hayatını sonlandırdı. Ekol TV’nin internet sitesinden yapılan açıklamada kanalın faaliyetlerini sonlandırma kararı alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar, Ekol TV’nin kapanma sebebini araştırıyor. Peki Ekol TV’nin sahibi kim? İşte, detaylar…

EKOL TV KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Ekol TV’nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada “ Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

EKOL TV’NİN SAHİBİ KİMDİR?

Ekol TV yayın hayatına geçmeden Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından satın alınmıştı. Mübariz Mansimov sonrasında medyadan çekilme kararı almıştı.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emrah Doğru görev yapıyordu. Emrah Doğru kariyerinde TRT, Habertürk, Show TV gibi kurumlar bulunuyor.

ETİKETLER
#Medya
#Ekol Tv
#Kanal Kapanışı
#Mübariz Mansimov
#Emrah Doğru
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.