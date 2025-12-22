Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Aniden düşen sıcakların yanında kar yağışı da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanırken valilikler tarafından "okullar tatil edildi" duyurusu gelebiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 23 ARALIK SALI?

Bazı illerde ve ilçelerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor.

Hava şartlarının olumsuz olması durumunda ulaşımda zorluklar yaşanabiliyor. Duruma göre ise valilikler okulları tatil edebiliyor. Valiliklerin açıklamaları takip edildiğinde şu an için herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek. Akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanması durumunda kar tatili kararı gelebilir. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.

YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI SON DAKİKA?

MGM verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklarda ani düşüş yaşanıyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber birçok yerde kar yağışı da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanırken ekipler çalışmalarına devam ediyor. Şu an için kar tatili açıklaması bulunmazken akşam saatlerinde kar şiddetini artırırsa, valilikler okulları 1 günlüğüne tatil edebiliyor. Son dakika açıklamalarına göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.



YARIN OKUL VAR MI İSTANBUL, BOLU, EDİRNE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda eğitime 1 gün ara verilebiliyor. Fakat şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmamakta. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık ile etkisini artıran kar yağışı durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor.