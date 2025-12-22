Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında

Ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yarın okullar tatil mi 23 Aralık merak edildi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası son dakika valilik kar tatili açıklamaları beklendi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da meydana gelen kar yağışı bazı yerlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. 23 Aralık yarın okullar tatil mi merakla beklenirken öğrenciler ve velilerin gözü son dakika kar tatili açıklamasına çevrildi.

Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında
Haber Merkezi
22.12.2025
22.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin birçok yerinde etkili oluyor. Aniden düşen sıcakların yanında kar yağışı da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanırken valilikler tarafından " edildi" duyurusu gelebiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 23 ARALIK SALI?

Bazı illerde ve ilçelerde kar ve etkisini sürdürüyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kararı alınabiliyor.

Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında

Hava şartlarının olumsuz olması durumunda ulaşımda zorluklar yaşanabiliyor. Duruma göre ise valilikler okulları tatil edebiliyor. Valiliklerin açıklamaları takip edildiğinde şu an için herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek. Akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanması durumunda kar tatili kararı gelebilir. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında

YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI SON DAKİKA?

MGM verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklarda ani düşüş yaşanıyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber birçok yerde kar yağışı da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapanırken ekipler çalışmalarına devam ediyor. Şu an için kar tatili açıklaması bulunmazken akşam saatlerinde kar şiddetini artırırsa, valilikler okulları 1 günlüğüne tatil edebiliyor. Son dakika açıklamalarına göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

Yarın okullar tatil mi 23 Aralık? Birçok ilde kar yağışı: Gözler son dakika valilik açıklamalarında

YARIN OKUL VAR MI İSTANBUL, BOLU, EDİRNE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin birçok yerinde kar yağışı etkili oluyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda eğitime 1 gün ara verilebiliyor. Fakat şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmamakta. Akşam saatlerinde düşen sıcaklık ile etkisini artıran kar yağışı durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor.

