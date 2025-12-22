ChatGPT Go sürümünün Türkiye fiyatı belli oldu: Ücretsiz sürüm yetmeyenlere "uygun fiyatlı" alternatif

OpenAI, ChatGPT Go abonelik seçeneğini Türkiye pazarına getirdi. Şirketin daha önce sınırlı bölgelerde sunduğu ChatGPT Go sürümü artık ülkemizde resmi olarak kullanılabiliyor. Web sürümünde aylık 6 dolar karşılığında sunulan paket, güncel kurla yaklaşık 256 TL'ye denk geliyor. iOS kullanıcıları için belirlenen aylık ücret ise 249 TL olarak dikkat çekiyor.

CHATGPT GO NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ücretsiz sürümle karşılaştırıldığında ChatGPT Go, daha yüksek kullanım kapasitesi ve daha gelişmiş erişim haklarıyla öne çıkıyor. OpenAI'ın paylaştığı bilgilere göre Go paketi, özellikle yoğun kullanım ihtiyacı bulunan kullanıcıları hedefliyor.

Ücretsiz planda yer alan temel özelliklerin ötesine geçilerek, yapay zeka ile daha uzun süreli sohbetler yapılabilmesi, daha karmaşık soruların cevaplanabilmesi ve daha fazla dosya yükleme imkanı sağlanıyor. Ancak net bir süre sınırı veya dosya yükleme limiti belirtilmiyor.

Go aboneliğinin Plus paketinden ayrıldığı noktalar ise net şekilde tanımlanmış durumda. Go planında özel GPT'lere erişim izni verilmiyor. Ayrıca yazılım geliştirme tarafında Codex entegrasyonu ve metinden video üretimi sunan Sora gibi gelişmiş araçlar da paket kapsamına dahil edilmiyor.

OpenAI, aboneliği "Amiral gemisi modelimiz GPT-5'e daha geniş çaplı erişim. Görsel oluşturma özelliğine daha geniş çaplı erişim. Dosya karşıya yüklemelerine daha geniş çaplı erişim. Gelişmiş veri analizine daha geniş çaplı erişim." sözleriyle tanımlıyor.

CHATGPT ÜCRETSİZ GO, PLUS, PRO SÜRÜMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

ChatGPT ücretsiz sürümü yalnızca temel kullanım imkanı sunmakta. Sade açıklamalar alma, günlük sorular için kısa sohbetler yapma, görsel üretimini deneme ve sınırlı bellek ile bağlam gibi özellikler ücretsiz paketin ana unsurları arasında yer alıyor.

Go planı, aylık 6 dolar ücretle daha karmaşık soruların derinine inme, daha uzun süre sohbet etme ve daha fazla içerik yükleme imkanı tanıyor. Projeler için gerçekçi görseller oluşturma, daha zeki cevaplar için daha fazla bağlam depolama, planlama ve görevler konusunda destek alma, projeleri, görevleri ve özel GPT'leri keşfetme gibi başlıklar sunulan avantajlar arasında sıralanıyor.

Bir üst basamakta konumlanan Plus paketi ise aylık 20 dolar fiyat etiketine sahip. Karmaşık problemleri çözme, birden fazla oturumda daha uzun süre sohbet etme, daha fazla ve hızlı görsel üretme, hedefleri ve geçmiş konuşmaları hatırlama, ajan modu ile seyahat ve görev planlama, projeleri düzenleme ve GPT'leri özelleştirme, Sora ile video üretme ve paylaşma, Codex ile kod yazma ve uygulama geliştirme gibi kapsamlı özellikler sunuyor.

Listenin en üstünde yer alan Pro planı ise aylık 200 dolar karşılığında sunuluyor. Gelişmiş görev ve konularda ustalaşma, sınırsız mesajlaşma, yüksek kaliteli görseller oluşturma, maksimum bellekle tam bağlam koruma, ajanlarla araştırma yürütme ve görev planlama, projeleri ölçeklendirme ve iş akışlarını otomatikleştirme, Sora'da video oluşturma limitlerini artırma, Codex ile kod kullanımına erişimi hızlandırma ve deneysel özelliklere erken erişim gibi imkanları kapsıyor.