Çabalar yetmedi, Ben Leman bu hafta final yapıyor!

Son olarak 12. bölümü yayınlanan Ben Leman dizisi, son bölümde aldığı reytinge göre final yapıp yapmayacağı netleşecekti. Ancak cumartesi günü yayınlanan Ben Leman dizisinin aldığı reytingler devam etmesine yetmedi.

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez'i buluşturan "Ben Leman"la ilgili karar çıktı.

Ben Leman dizisi geçtiğimiz cumartesi aldığı reytinglerle istenilen başarıya ulaşamadı. Dizi önümüzdeki hafta 13. Bölümde final yapacak. Urla'da çekilen dizinin ekibi final gibi bir bölüm çekmiş, tatile çıkmış ve yapım şirketinden gelecek haberi bekliyordu. 6d