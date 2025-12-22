Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Çabalar yetmedi, Ben Leman bu hafta final yapıyor!

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı Ben Leman dizisi tüm çabalara rağmen final kararı aldı. Urla'da çekilen dizi ekibi final sahnesi çekmiş ve yapımcıdan gelecek haberi bekliyordu.

22.12.2025
22.12.2025
Son olarak 12. bölümü yayınlanan Ben Leman dizisi, son bölümde aldığı reytinge göre yapıp yapmayacağı netleşecekti. Ancak cumartesi günü yayınlanan Ben Leman dizisinin aldığı reytingler devam etmesine yetmedi.

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez'i buluşturan "Ben Leman"la ilgili karar çıktı.

Çabalar yetmedi, Ben Leman bu hafta final yapıyor!

Ben Leman dizisi geçtiğimiz cumartesi aldığı reytinglerle istenilen başarıya ulaşamadı. önümüzdeki hafta 13. Bölümde final yapacak. Urla'da çekilen dizinin ekibi final gibi bir bölüm çekmiş, tatile çıkmış ve yapım şirketinden gelecek haberi bekliyordu. 6d

Çabalar yetmedi, Ben Leman bu hafta final yapıyor!
#dizi
#final
#diziler
#reyting
#6’lı Masada
#Ben Leman
#Medya
