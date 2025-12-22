İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı

İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Peki yıl başı gecesi ve yeni yılın ilk günü İstanbul'a kar yağacak mı? Bazı verilere göre 2025 yılının son günlerde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ancak bazı uzmanlar kar yağışının İstanbul'a uğramayacağını sadece yüksek kesimlerde (Kartepe, Uludağ) etkili olacağını söylüyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

TGRT Haber'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir de yılbaşının ilk haftasına dikkat çekti. Soğuk havanın tüm yurdu etkisi altına alacağını söyleyen Özdemir, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi.

"NET BİLGİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK"

İstanbul'a kar yağışının yağıp yağmayacağına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini aktaran Özdemir, "Yılbaşı akşamı kar yağacak dediğimiz zaman bazı modeller veriyor bazı modeller ise vermiyor. Ama kuvvetli muhtemel soğuk havayı alacağız. Kar yağışı olacak mı yılbaşı akşamı o önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.

"RAKIMIN YÜKSEK OLDUĞU YERLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Soğuk havanın tüm yurdu etkisi altına aldığını aktaran Özdemir, "Bu yağışların barajlarımıza olumlu etkisi olacaktır. İç bölgelerimizde kar yağışı görülebilir. Rakımın yüksek olduğu yerlerde kar yağışı görülebilir" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN KAR YAĞIŞI ALMA ŞANSI ZOR"

İstanbul'un kar yağışı alma şansının zor olduğunu söyleyen Özdemir, "Kartepe, Uludağ gibi yüksek kesimler kar alacaktır. Bir iki gün daha bekleyelim modeller daha da netleşecektir. İstanbul'a nasıl bir hava hakim olacak net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.