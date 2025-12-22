Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Rusya'nın hedefindeki ülkeler' iddiasına Moskova'dan yalanlama

Kremlin, ABD istihbarat raporlarına dayandırılan, Ukrayna'nın tamamının işgali ve Baltık ülkelerine saldırı iddialarını yalanladı. Rusya'nın hedefleri arasında Avrupa'nın bazı bölgelerini geri alma hedefi olmadığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Rusya'nın hedefindeki ülkeler' iddiasına Moskova'dan yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 14:41

Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı, raporlarına dair açıklamalarda bulundu. Peskov, "ABD istihbarat raporlarının ’in ’nın tamamını ele geçirme ve bir zamanlar Sovyet bloğunda yer alan Avrupa’nın bazı bölgelerini geri alma hedefinden vazgeçmediği" yönündeki iddialara da cevap verdi.

'Rusya'nın hedefindeki ülkeler' iddiasına Moskova'dan yalanlama

Kremlin Sarayı Sözcüsü, iddiaları ortaya atan kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ancak haber doğruysa ABD istihbaratının sonuçları kesinlikle doğru değil" dedi.

ABD ÖNERİLERİ PUTİN'E SUNULACAK

Ukrayna'da barış görüşmelerine dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami’den Moskova’ya gelir gelmez Ukrayna’da bir uzlaşma ihtimaline ilişkin yapılan ABD önerileri hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi vereceğini söyledi.

'Rusya'nın hedefindeki ülkeler' iddiasına Moskova'dan yalanlama

ABD İSTİHBARAT RAPORLARINDA NE YAZIYORDU?

Reuters, söz konusu haberinde ABD istihbarat raporlarının, Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirme ve eski Sovyet bloğuna dahil bazı Avrupa bölgelerini yeniden kontrol altına alma hedefinden vazgeçmediği yönünde uyarılar içermeye devam ettiğini bildirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş bir savaştan kaçınıyor!
Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia
ETİKETLER
#ukrayna
#abd
#putin
#istihbarat
#kremlin
#barış görüşmeleri
#Sovyet Bloğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.