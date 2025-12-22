Türklerden dünya mutfağına tokat gibi cevap! En beğenilen 10 yemeğin 7’si Türkiye’den

Kategoriler
Türk mutfağının lezzeti ve zenginliği hemen her gün uluslararası bir platformda tescillenmeye devam ediyor. Taste Atlas, 2025 yılı sona ererken en iyi kuzu yemekleri listesini yayınladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu liste kısa sürede büyük ses getirdi. Zira dünya çapında en sevilen 10 kuzu eti yemeğinin 7’si Türk mutfağından çıktı. İşte görenlerin ağızlarını sulandıran o liste…
Gastronomi dünyasında büyük ilgi uyandıran listelere imza atan Taste Atlas’tan yine çok konuşulacak bir sıralama daha geldi. Ünlü yemek değerlendirme sitesi bu sefer dünya çapında en iyi kuzu yemeklerini puanladı. Ancak değerlendirmenin sonucunda kimsenin beklemediği bir şey oldu. Pişirme tekniklerinden etine, kullanılan baharatlardan servis şekline kadar dünya çapında beğeni kazanan Türk yemekleri listeyi ele geçirdi…
DÜNYANIN EN İYİ KUZU YEMEKLERİ
10 NUMARA ADANA KEBAP - TÜRKİYE
9 NUMARA DÖNER KEBAP - TÜRKİYE
8 NUMARA KUZU ŞİŞ – TÜRKİYE
7 NUMARA İSKENDER KEBAP - TÜRKİYE
6 NUMARA HÜNKAR BEĞENDİ - TÜRKİYE
5 NUMARA ANTİKRİSTO - YUNANİSTAN
4 NUMARA CORDERO AL PALO – ŞİLİ
3 NUMARA BEYTİ KEBAP - TÜRKİYE
2 NUMARA PAÏDAKİA – YUNANİSTAN
1 NUMARA CAĞ KEBABI - TÜRKİYE