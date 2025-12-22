Menü Kapat
Türklerden dünya mutfağına tokat gibi cevap! En beğenilen 10 yemeğin 7’si Türkiye’den

Aralık 22, 2025 14:33
1
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

Türk mutfağının lezzeti ve zenginliği hemen her gün uluslararası bir platformda tescillenmeye devam ediyor. Taste Atlas, 2025 yılı sona ererken en iyi kuzu yemekleri listesini yayınladı. Birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu liste kısa sürede büyük ses getirdi. Zira dünya çapında en sevilen 10 kuzu eti yemeğinin 7’si Türk mutfağından çıktı. İşte görenlerin ağızlarını sulandıran o liste…

2
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

Gastronomi dünyasında büyük ilgi uyandıran listelere imza atan Taste Atlas’tan yine çok konuşulacak bir sıralama daha geldi. Ünlü yemek değerlendirme sitesi bu sefer dünya çapında en iyi kuzu yemeklerini puanladı. Ancak değerlendirmenin sonucunda kimsenin beklemediği bir şey oldu. Pişirme tekniklerinden etine, kullanılan baharatlardan servis şekline kadar dünya çapında beğeni kazanan Türk yemekleri listeyi ele geçirdi…

3
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

DÜNYANIN EN İYİ KUZU YEMEKLERİ

10 NUMARA ADANA KEBAP - TÜRKİYE

4
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

9 NUMARA DÖNER KEBAP - TÜRKİYE

5
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

8 NUMARA KUZU ŞİŞ – TÜRKİYE

6
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

7 NUMARA İSKENDER KEBAP - TÜRKİYE

7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

6 NUMARA HÜNKAR BEĞENDİ - TÜRKİYE

8
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

5 NUMARA ANTİKRİSTO - YUNANİSTAN

9
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

4 NUMARA CORDERO AL PALO – ŞİLİ

10
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

3 NUMARA BEYTİ KEBAP -  TÜRKİYE

11
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

2 NUMARA PAÏDAKİA – YUNANİSTAN

12
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri

1 NUMARA CAĞ KEBABI - TÜRKİYE

