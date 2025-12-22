Türklerden dünya mutfağına tokat gibi cevap! En beğenilen 10 yemeğin 7’si Türkiye’den

Gastronomi dünyasında büyük ilgi uyandıran listelere imza atan Taste Atlas’tan yine çok konuşulacak bir sıralama daha geldi. Ünlü yemek değerlendirme sitesi bu sefer dünya çapında en iyi kuzu yemeklerini puanladı. Ancak değerlendirmenin sonucunda kimsenin beklemediği bir şey oldu. Pişirme tekniklerinden etine, kullanılan baharatlardan servis şekline kadar dünya çapında beğeni kazanan Türk yemekleri listeyi ele geçirdi…