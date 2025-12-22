Trabzonspor Gençlerbirliği maç skoru kaç kaç? Maç gol düellosuna dönüştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne misafir oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 4-3'lük skorla kazandı.

Gençlerbirliği, mücadelenin 5. dakikasında Dimitrios Goutas'ın golüyle öne çıktı. 31. dakikada Franco Tongya farkı ikiye taşıdı. Konuk ekip, 45+2. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirerek ilk yarıyı Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarıda 50. dakikada Felipe Augusto bir kez daha sahneye çıkarak dengeyi sağladı.

Ancak Gençlerbirliği, bu gole 52. dakikada Oğulcan Ülgün ile yanıt verdi.

58. dakikada Sekou Koita'nın golüyle fark yeniden ikiye çıktı. 67. dakikada Ernest Muçi penaltıdan skoru 4-3'e taşısa da kalan dakikalarda başka gol kaydedilmedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ile birlikte 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında ilk kez 5 kafa golü atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği, puanını 18'e çıkardı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Samsunspor'u ağırlayacak.