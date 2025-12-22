Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

Afrika Uluslar Kupası’nda ilk maçların oynanmasıyla birlikte gözler organizasyonun yayın programına çevrildi. Turnuvanın Türkiye’de izleneceği platform ve karşılaşmaların takvimi netlik kazandı.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde oynanan açılış karşılaşmalarıyla başladı. Turnuva takvimi doğrultusunda grup aşamaları, eleme turları ve yarı final müsabakaları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Organizasyon, yaklaşık bir aylık bir süreci kapsıyor.

Final karşılaşması ise 18 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Bu müsabakayla birlikte Afrika Uluslar Kupası sona erecek. Turnuva boyunca maçlar, açıklanan fikstür çerçevesinde futbolseverlerle buluşacak.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası maçlarının Türkiye’deki yayın planı belli oldu. Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece organizasyon, televizyon kanallarından değil dijital platform aracılığıyla takip edilebilecek.

Yayınların şifreli olması nedeniyle maçları izlemek isteyen futbolseverlerin platform üyeliği bulunması gerekiyor. Tüm karşılaşmalar, turnuva süresi boyunca Exxen ekranlarında yer alacak.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANIYOR?

Afrika Uluslar Kupası’na bu yıl Fas ev sahipliği yapıyor. Organizasyon kapsamında karşılaşmalar, ülkenin farklı şehirlerinde bulunan stadyumlarda oynanıyor. Turnuva boyunca Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirleri maçlara ev sahipliği yapacak.

Açılış karşılaşması ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynandı. Final müsabakası ise Rabat’ta bulunan Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Turnuva boyunca tüm maçlar belirlenen şehirlerde futbolseverlerle buluşacak.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANAL VERİYOR, ŞİFRESİZ Mİ?

Afrika Uluslar Kupası maçlarının yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Karşılaşmalar, platform üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Yayınlar şifreli olarak sunuluyor. Maçları izlemek isteyen kullanıcıların Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor. Şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor ve turnuvadaki tüm müsabakalar Exxen platformundan yayınlanıyor.