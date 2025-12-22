Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Süper Lig’den de futbolcuların yer aldığı Afrika Uluslar Kupası maçlarının nerede yayınlandığı ve izlenebileceği merak ediliyordu. Afrika futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası, 24 ülkenin katılımıyla başladı. Maç takviminin netleşmesiyle birlikte turnuvanın Türkiye’de nasıl takip edileceği, karşılaşmaların oynanacağı tarihler ve organizasyonun liglere yansımaları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İşte Afrika Kupası maçları yayın bilgileri…

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek
’nda ilk maçların oynanmasıyla birlikte gözler organizasyonun yayın programına çevrildi. Turnuvanın Türkiye’de izleneceği platform ve karşılaşmaların takvimi netlik kazandı.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde oynanan açılış karşılaşmalarıyla başladı. Turnuva takvimi doğrultusunda grup aşamaları, eleme turları ve yarı final müsabakaları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Organizasyon, yaklaşık bir aylık bir süreci kapsıyor.

Final karşılaşması ise 18 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Bu müsabakayla birlikte Afrika Uluslar Kupası sona erecek. Turnuva boyunca maçlar, açıklanan fikstür çerçevesinde futbolseverlerle buluşacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası maçlarının Türkiye’deki yayın planı belli oldu. Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar, dijital yayın platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece organizasyon, televizyon kanallarından değil dijital platform aracılığıyla takip edilebilecek.

Yayınların şifreli olması nedeniyle maçları izlemek isteyen futbolseverlerin platform üyeliği bulunması gerekiyor. Tüm karşılaşmalar, turnuva süresi boyunca Exxen ekranlarında yer alacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANIYOR?

Afrika Uluslar Kupası’na bu yıl ev sahipliği yapıyor. Organizasyon kapsamında karşılaşmalar, ülkenin farklı şehirlerinde bulunan stadyumlarda oynanıyor. Turnuva boyunca Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirleri maçlara ev sahipliği yapacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

Açılış karşılaşması ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynandı. Final müsabakası ise Rabat’ta bulunan Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Turnuva boyunca tüm maçlar belirlenen şehirlerde futbolseverlerle buluşacak.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda? Platform üzerinden canlı izlenebilecek

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANAL VERİYOR, ŞİFRESİZ Mİ?

Afrika Uluslar Kupası maçlarının yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Karşılaşmalar, platform üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Yayınlar şifreli olarak sunuluyor. Maçları izlemek isteyen kullanıcıların Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor. Şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor ve turnuvadaki tüm müsabakalar Exxen platformundan yayınlanıyor.

#Spor
#Futbol
#exxen
#fas
#Afrika Uluslar Kupası
#Aktüel
