12°
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay’ın ifadelerinde adı geçen Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak hakkındaki iddialara cevap verdi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 21:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni gelişmelere sahne oluyor. Soruşturma dahilinde, Münevver Karabulut cinayetiyle bilinen ’nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dosya kapsamında firari olan Kasım Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞOFÖR AHMET AKÇAY’IN İFADESİNDEKİ İDDİALAR

Tutuklanan şoför Ahmet Akçay, ifadesinde düzenlenen organizasyonlara dair çarpıcı iddialarda bulundu. Akçay; Derin Talu, Şeyma Subaşı, , Şevval Şahin ve Burak Ateş gibi isimlerin partilere katıldığını ileri sürdü. Organizasyonlar için önceden isim listeleri hazırlandığını belirten Akçay, bazı davetlilerin son an yönlendirmeleriyle yalıya geldiğini söyledi. Ayrıca bu etkinliklerde görev alan barmen ve garson ekibinin, Bodrum’daki tekne partilerinde de hizmet veren aynı ekip olduğunu iddia etti.

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi

DEFNE SAMYELİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İfadede adı geçen isimlerden biri olan eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir duyuru yaptı. Samyeli, söz konusu evde sadece bir kez bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik."

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi

HEM ÇOK ÇİRKİN HEM ÇOK YANILTICIDIR"

Akçay'ın ifadelerine yönelik yayınlanan haberlerde kendisinin 'uyuşturucu partilerinde yer aldığı' şeklinde yer alma biçimine tepki gösteren Samyeli, ifadelerin magazinleştirilmesine karşı çıkarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim."

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçti! Defne Samyeli'den sert açıklama geldi

"UYUŞTURUCU MADDELERİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI OLDUĞUMUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Açıklamasının sonunda uyuşturucu ile mücadeleye destek veren Samyeli, net mesajlar verdi:

"Bu vesileyle hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türlüsüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum."

https://x.com/tweetingdefne/status/2003135255885287667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003135255885287667%7Ctwgr%5Eb9377e7693298e0b07dba124a1f1a162c2f34410%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2Fkasim-garipoglu-nun-soforunun-ifadesinde-adi-geciyor-defne-samyeli-den-aciklama-geldi-2463713

