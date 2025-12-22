KKTC Başbakanı Üstel'den Rum lidere sert tepki! 'Katliamları meşrulaştıran zihniyetle barış olmaz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’e sert tepki gösterdi. Üstel, 21 Aralık 1963’te başlayan ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan EOKA terörünün bir mücadele değil, açık bir etnik temizlik girişimi olduğunu vurgulayarak, bu karanlık dönemin "Kıbrıs’ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olarak sunulmasının, masumların kanı üzerinden siyaset yapmak anlamına geldiğini ifade etti.

"KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRAN ZİHNİYETLE BARIŞ OLMAZ"

Üstel, Kıbrıs Türk halkının tarihini katliamlarla değil, direniş, onur ve devletleşme iradesiyle yazdığını belirterek, "Kanlı Noel"in Kıbrıs Türk halkı için bir trajedi ve matem günü olduğunu söyledi. Bir yandan EOKA terörünü kahramanlık olarak yüceltip diğer yandan barıştan söz edilmesini "açık bir ikiyüzlülük" olarak niteleyen Üstel, katliamları meşrulaştıran bir anlayışla samimi diyalog ve adil bir çözümün mümkün olmadığını vurguladı.

"BARIŞ ANCAK GERÇEKLERLE YÜZLEŞİLİRSE MÜMKÜNDÜR"

Başbakan Üstel, KKTC’nin tarihine, şehitlerine ve halkının onuruna uzanan hiçbir dili kabul etmediğini ve etmeyeceğini ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkı boyun eğmez, diz çökmez ve unutmaz" dedi. Üstel, adada kalıcı barışın ancak gerçeklerle yüzleşilmesiyle sağlanabileceğini belirterek, katliamları yücelten söylemlerin barışa hizmet etmeyeceğini kaydetti.

"ZİHNİYET 62 YILDIR DEĞİŞMEDİ"

Rum liderliğinin aradan geçen 62 yıla rağmen aynı dışlayıcı ve çatışmacı zihniyeti sürdürdüğünü belirten Üstel, bu tutumun Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisine ve Türk askerinin Ada’daki varlığına neden hayati derecede ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"BU EYLEMLER, KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEYEN TERÖR FAALİYETLERİDİR"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Hristodulidis açıklamasına tepki gösterdi. Öztürkler, GKRY’yi "Avrupa’nın şımarık çocuğu" olarak nitelendirerek, dünyaya şirin görünmek amacıyla yapılan açıklamaların gerçekleri gizleyemeyeceğini söyledi. Öztürkler, "Gerçekler Tekkebahçe’de, Kumsal’da, Muratağa-Sandallar’da yazılıdır. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi gerçekler de er ya da geç ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yakın tarihinde derin yaralar açan 21-25 Aralık 1963 olaylarının bir dönüm noktası olduğunu belirten Öztürkler, bu saldırıların Türk halkının varlığını hedef alan sistematik bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türklerinin evlerinden ve köylerinden sürüldüğünü, kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliamlara uğradığını kaydetti.

Rum liderliğinin EOKA’yı "kahramanlık" olarak tanımlamasına sert tepki gösteren Öztürkler, bunun geçmişteki kanlı eylemleri meşrulaştırma çabası olduğunu belirterek, "Bu eylemler, Kıbrıs Türk halkının varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen terör faaliyetleridir" dedi.