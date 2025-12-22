Anthony Musaba kaç yaşında nereli? Tedesco kadroya onu istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda iddialı bir adım atmak isteyen Fenerbahçe'de Tedesco liderliğinde transfer çalışmalarına devam ediliyor.

Sol kanat pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Anthony Musaba ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Musaba'yı kadrosuna katabilmek için Samsunspor ile temaslara geçtiği ileri sürüldü.

ANTHONY MUSABA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Anthony Musaba 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nijmegen altyapısından yetişti.

Kongo kökenli Hollandalı futbolcu, 2,5 milyon euro bedelle 1 Temmuz 2020 yılında Monaco’nun yolunu tuttu.

Anthony Musaba’nın 2 farklı serbest kalma bedeli bulunmakta.

Musaba'nın Türkiye içi serbest kalma bedeli 6 milyon euro, yurt dışı serbest kalma bedeli ise 5 milyon euro olarak dikkat çekiyor.