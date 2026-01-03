Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye’nin en büyüğünü belirleyecek olan Turkcell Süper Kupa’da geri sayım başladı. 5-6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da oynanacak olan yarı final müsabakalarının hakem kadroları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ilan edildi.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Yeni formatın ilk büyük sınavında, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Geçtiğimiz sezonun kupa finalinde de görev yapan Aydın, iki dev arasındaki yüksek tansiyonlu rekabette bir kez daha otoriteyi sağlayacak isim olarak belirlendi.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ

Turnuvanın diğer ayağında ise 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu kritik eşleşmede düdük çalacak olan Ali Şansalan, iki takımın finale yükselme mücadelesinde görev alacak.

İLK KEZ DENENECEK

Bu yıl ilk kez uygulanan dörtlü eleme sistemi kapsamında, tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmaları kazanan ekipler doğrudan finale yükselecek. Yarı final heyecanının ardından büyük final, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Turnuva boyunca yarı otomatik ofsayt sistemi ve en güncel VAR teknolojileri en aktif şekilde kullanılarak hakem kararlarına teknolojik destek sağlanacak.