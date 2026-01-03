Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu yıl ilk kez dörtlü turnuva formatıyla düzenlenen Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Dev randevularda Cihan Aydın ve Ali Şansalan düdük çalacak. İşte detaylar...

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!
03.01.2026
03.01.2026
saat ikonu 14:51

Türkiye’nin en büyüğünü belirleyecek olan Turkcell Süper Kupa’da geri sayım başladı. 5-6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da oynanacak olan yarı final müsabakalarının hakem kadroları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ilan edildi.

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Yeni formatın ilk büyük sınavında, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Geçtiğimiz sezonun kupa finalinde de görev yapan Aydın, iki dev arasındaki yüksek tansiyonlu rekabette bir kez daha otoriteyi sağlayacak isim olarak belirlendi.

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ

Turnuvanın diğer ayağında ise 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu kritik eşleşmede düdük çalacak olan Ali Şansalan, iki takımın finale yükselme mücadelesinde görev alacak.

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

İLK KEZ DENENECEK

Bu yıl ilk kez uygulanan dörtlü eleme sistemi kapsamında, tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmaları kazanan ekipler doğrudan finale yükselecek. Yarı final heyecanının ardından büyük final, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Turnuva boyunca yarı otomatik ofsayt sistemi ve en güncel VAR teknolojileri en aktif şekilde kullanılarak hakem kararlarına teknolojik destek sağlanacak.

