Samsun'da acı olay

Samsun'un İlkadım ilçesinde acı bir olay yaşandı. İlçede bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Erdem Esen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Erdem Esen'in vefatı nedeniyle Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda Esen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Erdem Esen’in vefatı, eğitim camiası ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Erdem Esen’in cenazesi, 4 Ocak Pazar günü İlkadım ilçesindeki Yunus Emre Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’na defnedilecek.