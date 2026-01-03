Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı hakemi kim? Cihan Aydın Galatasaray maçları

5-6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da oynanacak olan Süper Kupa yarı final müsabakalarının hakem kadroları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Türk futbolunun genç ve başarılı hakemlerinden biri.

Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğdu.

Hakemlik kariyerine 2009 yılında amatör liglerde başlayan Aydın, 2019'dan bu yana Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında dördüncü hakem ve orta hakem olarak görev yaptı.

Aydın, Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 2022 sezonunda yaşadı.

CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ!

Galatasaray, Cihan Aydın’ın yönettiği maçlarda mağlubiyet almadı.

Cihan Aydın’ın yönettiği Galatasaray maçlarının listesi ve sonuçlar şöyle: