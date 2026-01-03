Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı hakemi kim? Cihan Aydın Galatasaray maçları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın oldu. Cihan Aydın’ın Galatasaray performansı ise merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı hakemi kim? Cihan Aydın Galatasaray maçları
5-6 Ocak tarihlerinde Gaziantep ve Adana’da oynanacak olan Süper Kupa yarı final müsabakalarının hakem kadroları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı hakemi kim? Cihan Aydın Galatasaray maçları

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Türk futbolunun genç ve başarılı hakemlerinden biri.

Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğdu.

Hakemlik kariyerine 2009 yılında amatör liglerde başlayan Aydın, 2019'dan bu yana Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında dördüncü hakem ve orta hakem olarak görev yaptı.

Aydın, Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 2022 sezonunda yaşadı.

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı hakemi kim? Cihan Aydın Galatasaray maçları

CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ!

Galatasaray, Cihan Aydın’ın yönettiği maçlarda mağlubiyet almadı.

Cihan Aydın’ın yönettiği Galatasaray maçlarının listesi ve sonuçlar şöyle:

  • 2025/2026 – TSL – 1.11.2025 Galatasaray 0 – 0 Trabzonspor
  • 2024/2025 – TÜK – 14.05.2025 Galatasaray 3 – 0 Trabzonspor
  • 2024/2025 – TÜK – 2.04.2025 Fenerbahçe 1 – 2 Galatasaray
  • 2024/2025 – TSL – 2.03.2025 Kasımpaşa 3 – 3 Galatasaray
  • 2024/2025 – TSL – 17.01.2025 Hatayspor 1 – 1 Galatasaray
  • 2024/2025 – TSL – 17.09.2024 Galatasaray 3 – 1 Gaziantep FK
  • 2023/2024 – TSL – 15.04.2024 Alanyaspor 0 – 4 Galatasaray
  • 2023/2024 – TSL – 10.02.2024 Galatasaray 2 – 0 Başakşehir FK
  • 2023/2024 – TSL – 16.09.2023 Galatasaray 4 – 2 Samsunspor
  • 2022/2023 – TSL – 1.02.2023 Galatasaray 3 – 2 Ümraniyespor
  • 2022/2023 – TÜK – 8.11.2022 Galatasaray 2 – 1 Ofspor
Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!
