İstanbul ve Yalova'da operasyon! Tıra zulalamışlar

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyonlar düzenlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tırın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı esnada suçüstü yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.