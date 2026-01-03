Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri titiz bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanması için düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

DİJİTAL MATERYALLER VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler, örgüt üyelerinin bağlantılarının çözülmesi amacıyla incelemeye alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4’ü, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
