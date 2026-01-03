Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri titiz bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanması için düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

DİJİTAL MATERYALLER VE DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler, örgüt üyelerinin bağlantılarının çözülmesi amacıyla incelemeye alınmak üzere emniyete götürüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4’ü, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.