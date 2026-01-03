Fenerbahçe, Musaba'yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlarken Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmaları doğrultusunda ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Antony Musaba'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın lisansını çıkardığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'de yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba, kırmızı-beyazlı formayla yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.