Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Sarı-lacivertlilere yeni oyuncu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirme çalışmaları doğrultusunda transfer operasyonuna devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu önemli bir isimle daha takviye etti.

Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi AEK'de forma giyen Gabonlu oyuncu Chris Silva'yı transfer etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

29 yaşında ve 2.03 boyundaki Chris Silva, pivot pozisyonunda görev alıyor.