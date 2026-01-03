Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Samsunspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye imza atıyor! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe ile anlaşan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi. Musaba'nın kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Samsunspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye imza atıyor! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlarken Samsunspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ligin ilk yarısını topladığı 25 puanla 6. sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisinde önemli bir ayrılık gerçekleşti.

Samsunspor, sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.

Samsunspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye imza atıyor! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde Musaba ile resmi sözleşmeye imza atarak yıldız oyuncuyu ikinci devre hazırlıklarına dahil etmesi bekleniyor.

Samsunspor'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye imza atıyor! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

6 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRMIŞTI

Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba, kırmızı-beyazlı formayla yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

