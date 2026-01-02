Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede

Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik heyet çalışmalar doğrultusunda forvet bölgesine takviye yapmak istiyor. Transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SÖRLOTH TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE DEV RAKİP

Norveçli golcünün transferinde Fenerbahçe’ye güçlü bir rakip çıktığı iddia edildi. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre gol yollarında alternatif arayan Juventus’un Alexander Sörloth’ı radarına aldığı belirtildi.

JUVENTUS İSTİYOR

Haberde fizik olarak öne çıkan ve farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilecek Sörloth'u sportif direktör Comolli'nin istediği öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Atletico Madrid için önemli bir parça olduğu ifade edilirken, İspanyol kulübünün Sörloth'u 30 milyon euronun altında bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Atletico Madrid'e bonservis ücretini ödeyebilecek olan İtalyanların, oyuncuyu da ikna etme aşamasına geldiği oyuncunun ise transfere sıcak baktığı kaydedildi.