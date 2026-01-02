Menü Kapat
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede

Fenerbahçe'ye golcü oyuncu Alexander Sörloth transferinde güçlü bir rakip çıktı. İtalya basınının iddiasına göre Seri A'dan dev bir kulübün Sörloth ile ilgilendiği ortaya çıktı. Haberde ise transferin yakın olduğu öne sürüldü.

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede
Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik heyet çalışmalar doğrultusunda forvet bölgesine takviye yapmak istiyor. Transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede

SÖRLOTH TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE DEV RAKİP

Norveçli golcünün transferinde Fenerbahçe’ye güçlü bir rakip çıktığı iddia edildi. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre gol yollarında alternatif arayan Juventus’un Alexander Sörloth’ı radarına aldığı belirtildi.

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede

JUVENTUS İSTİYOR

Haberde fizik olarak öne çıkan ve farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilecek Sörloth'u sportif direktör Comolli'nin istediği öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Atletico Madrid için önemli bir parça olduğu ifade edilirken, İspanyol kulübünün Sörloth'u 30 milyon euronun altında bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye flaş rakip! Dünya devi devrede

Atletico Madrid'e bonservis ücretini ödeyebilecek olan İtalyanların, oyuncuyu da ikna etme aşamasına geldiği oyuncunun ise transfere sıcak baktığı kaydedildi.

