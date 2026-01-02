Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Tedesco istedi, yönetim bitirdi

Menü Kapat
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk takviyesini lig içinden yaparken, forvet hattı için yıldız ismi bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 13:22

Lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe’de tüm gözler ara transfere çevrildi. 6 Ocak’ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa Yarı Finali öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, hem geleceğe yatırım hem de doğrudan katkı sağlayacak isimler için operasyonun düğmesine bastı.

Tedesco’nun sistemine uygun isimler üzerinden yürütülen çalışmalarda ilk imzalar atılırken, bazı yüksek maliyetli isimlerle yollar ayrıldı.

OCAK AYININ İLK BOMBASI: ANTHONY MUSABA

Fenerbahçe, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi. Samsunspor’un parlayan yıldızı Anthony Musaba, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Fenerbahçe, oyuncunun serbest kalma maddesi olan 5.75 milyon euro’yu ödeyerek transferi noktaladı. Genç kanat oyuncusunun yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Tedesco’nun, ligin ilk yarısında 0-0 biten Samsunspor maçında Musaba’nın süratinden ve tekniğinden çok etkilendiği, o tarihten bu yana yönetime bu transfer için olumlu rapor sunduğu belirtildi.

SÖRLOTH’TA MALİYET ENGELİ

Transfer listesinin başında yer alan Alexander Sörloth konusunda ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid’in Norveçli golcüsü, yüksek maliyeti nedeniyle geri plana itildi. Teknik patron Tedesco’nun, "Maliyet-performans dengesini gözetmeliyiz" uyarısı sonrası rota başka bir yıldıza çevrildi.

NKUNKU SESLERİ YÜKSELİYOR

Fenerbahçe, Sörloth yerine Domenico Tedesco’nun Leipzig’den eski öğrencisi olan Christopher Nkunku’yu gündemine aldı. Chelsea sonrası geleceği merak konusu olan Fransız yıldız için AC Milan ile kıran kırana bir pazarlık sürecine giren sarı-lacivertlilerin, görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi. Tedesco’nun sisteminde "kilit taş" olarak gördüğü Nkunku transferinin bitmesi, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük ses getirecek.

