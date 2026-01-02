Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Rüzgar tersine dönüyor: İslam Memiş'ten 2026 için çok kritik uyarı

2026 YILINDA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRIR?

Memiş,"Bugüne kadar gümüş almamış olan yatırımcı gümüş alma düşüncesindeyse, bugünlerde bu kararını tekrar gözden geçirmeli. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Kesinlikle değil. Bugün bana gümüş mü Bitcoin mi deseniz Bitcoin derim. Altcoin demem. Altın mı Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin derim. Çünkü 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yani bütün sistemin kontrolünde olan bir piyasa var. Değerli metaller tarafında ciddi bir vergi süreci başlayabilir" diyerek yılı özetledi.

