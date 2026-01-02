Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Rüzgar tersine dönüyor: İslam Memiş'ten 2026 için çok kritik uyarı

Kategoriler
Altın fiyatları 2025 yılında rekordan rekora koşarak yatırımcısını güldürdü fakat yılın esas oyuncusu gümüş oldu. Gümüş yatırımcısına yüzde 170 oranında kazanç sağladı. Peki 2026 yılında değerli metaller tarafında ve piyasada zirveyi hangi enstrüman zorlayacak? Finans Analisti İslam Memiş, yine yatırımcılar için çok can alıcı uyarılarda bulundu.
"Her ne kadar altını çok seviyor ve çok konuşuyor olsak da yılı birincilikle gümüş bitirdi. Diğer değerli metallerde ise platin ve paladyum arkasından geldi" diyen Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda çok çarpıcı açıklamalar yaparak yatırımcıları 2026 yılı için uyardı.
Memiş,"Bugüne kadar gümüş almamış olan yatırımcı gümüş alma düşüncesindeyse, bugünlerde bu kararını tekrar gözden geçirmeli. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Kesinlikle değil. Bugün bana gümüş mü Bitcoin mi deseniz Bitcoin derim. Altcoin demem. Altın mı Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin derim. Çünkü 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yani bütün sistemin kontrolünde olan bir piyasa var. Değerli metaller tarafında ciddi bir vergi süreci başlayabilir" diyerek yılı özetledi.
Altın hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, "Altın geçtiğimiz günlerde yeniden tarihi bir rekora imza attı. Bunun nedeni yılın son haftasında yoğun pozisyon kapatmalarıydı. Gram altın TL bazında tüm zamanların rekorunu gördü. Ons altın ise uluslararası piyasalarda uzun yılların zirvesini test etti. Kısa vadeli geri çekilmeler olsa da genel yön yukarı" dedi.
2026 yılının ilk yarısında yükseliş beklentisinin devam ettiğini ifade eden Memiş, "Ons altında 4800–4880 dolar, gram altında ise 8000 TL seviyelerine kadar alan var. Jeopolitik gerilimler, savaş riskleri ve merkez bankalarının faiz indirim süreçleri altını destekleyen ana faktörler. Merkez bankalarının fiziki altın alımları da bu süreci destekliyor" diyerek altın yatırımcılarını uyardı.
2026’nın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini ifade eden Memiş, "Faiz indirimleri durabilir, insanlar altın ve gümüş gibi varlıkları satıp konut, otomotiv ve reel varlıklara yönelebilir. Kredi musluklarının kısmen açılmasıyla bu alanlarda hareketlilik bekleniyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında altın tarafında çok agresif yükselişler beklenmiyor" diyerek paranın yön değiştireceğini vurguladı.
Memiş, nakit ihtiyacı olmayan, ev veya araba almayı planlamayan yatırımcılar uzun vadeli altın ve gümüş biriktirmeye devam edebileceğini söyledi.
"2026’da gümüş yine yükseliş potansiyeline sahip olsa da Aralık ayında yaşanan agresif yükselişler riskleri artırdı. Gümüş sert hareketler yapabilen bir enstrüman ve henüz sağlıklı bir düzeltme yapmadı. Bu düzeltme 2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde olabilir" diyen Memiş, bugüne kadar gümüş almamış olan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini açıkladı.
2026 yılı bir manipülasyon yılı olarak görüldüğünü hatırlatan Memiş, "Bu nedenle tek bir yatırım aracını şampiyon ilan etmek yerine portföy dağılımı önemli. Portföylerde yaklaşık %25 Bitcoin, sınırlı oranda altın ve gümüş, ayrıca fonlar, eurobond ve borsa bulunabilir. Değerli metallerde çok yüksek ağırlık taşımak riskli olabilir. Çünkü 2026’da altın, gümüş, platin ve paladyumda vergi düzenlemeleri gündeme gelebilir" dedi.
Evi veya arabayı 2026’da almayı planlayanların çok beklememesi gerektiğini söyleyen Memiş yılın ikinci yarısında rüzgârın tersine dönebileceğini ifade etti.