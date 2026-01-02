BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 2025 yılını yeni bir satış rekoruyla kapattı. Şirket, yılı toplam 4.550.036 adet araç satışıyla tamamladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 7,1’lik artış anlamına geliyor. Evet, ortada bir rekor var ama büyüme hızının eski günleri arattığı da açıkça görülüyor.

ARALIK AYINDA TABLO ZAYIFLADI

BYD, Aralık ayında küresel pazarlarda 414.784 adet binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu seviye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6, Kasım ayına göre ise yüzde 12,7 düşüşe işaret ediyor. Böylece şirket, üst üste dördüncü ayda da yıllık bazda satış kaybı yaşamış oldu. Ancak tablo her yönüyle karamsar değil. Aralık ayında yurt dışı satışlar dikkat çekici bir performans sergiledi. BYD’nin Çin dışındaki satışları 133.172 adede ulaştı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 133’lük artış anlamına geliyor ve şirket için yeni bir rekor olarak kayda geçti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT DENGESİ DEĞİŞİYOR

Aralık ayında BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 8,2 düşerek 190.712 adede geriledi. Şarj edilebilir hibrit modellerdeki tablo ise daha sertti. Bu segmentte satışlar 224.072 adet olarak gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 25,7’lik düşüş yaşandı. Hatırlatmakta fayda var: BYD, Nisan 2022 itibarıyla içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurmuş, yoluna yalnızca elektrikli ve hibrit modellerle devam etme kararı almıştı.

YIL GENELİNE BAKILDIĞINDA İVME KAYBI NET

2025 genelinde BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları 2.254.714 adet oldu. Bu, 2024’e göre yüzde 27,9’luk bir artış demek. Buna karşılık şarj edilebilir hibrit satışları 2.288.709 adede gerileyerek yıllık bazda yüzde 7,9 düşüş kaydetti. Bu değişimle birlikte 2025’te elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 49,6’ya yükseldi. Hibritlerin payı ise yüzde 50,4’e indi. Yani denge yavaş yavaş tamamen elektrikli modeller lehine kayıyor. Öte yandan BYD’nin Çin dışı satışları ilk kez 1 milyon barajını aştı. Şirket, yıl boyunca yurt dışında 1.046.083 adet araç sattı. Bu da yüzde 150,7 gibi oldukça güçlü bir artış anlamına geliyor.

HEDEF TUTTURULDU AMA BEKLENTİLER YÜKSEKTİ

BYD, 2025’in başında 5,5 milyon adetlik satış hedefi açıklamıştı. Hatta kulislerde bu rakamın 6,5 milyona kadar çıkabileceği konuşuluyordu. Ancak Eylül ayında hedef 4,6 milyon adede çekildi. Yıl sonunda ulaşılan seviye, bu revize hedefe oldukça yakın kaldı.

2026 DAHA ZORLU OLABİLİR

Şirket için asıl soru işareti ise 2026’ya dair beklentiler. Çin iç pazarında satışlar zayıflıyor. BYD markası, Kasım ayında Çin’de yüzde 35’lik sert bir düşüş yaşadı. 2025 genelinde iç pazardaki daralmanın yüzde 10’u aşması bekleniyor.