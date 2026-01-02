Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

Çinli otomotiv devi BYD, 2025'te 4,55 milyon araç satarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak şirket, önceki yıllardaki hızlı büyüme ivmesini korumakta zorlanıyor.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi
Serhat Yıldız
02.01.2026
12:40
02.01.2026
12:40

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 2025 yılını yeni bir satış rekoruyla kapattı. Şirket, yılı toplam 4.550.036 adet araç satışıyla tamamladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 7,1’lik artış anlamına geliyor. Evet, ortada bir rekor var ama büyüme hızının eski günleri arattığı da açıkça görülüyor.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

ARALIK AYINDA TABLO ZAYIFLADI

BYD, Aralık ayında küresel pazarlarda 414.784 adet binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu seviye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6, Kasım ayına göre ise yüzde 12,7 düşüşe işaret ediyor. Böylece şirket, üst üste dördüncü ayda da yıllık bazda satış kaybı yaşamış oldu. Ancak tablo her yönüyle karamsar değil. Aralık ayında yurt dışı satışlar dikkat çekici bir performans sergiledi. BYD’nin Çin dışındaki satışları 133.172 adede ulaştı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 133’lük artış anlamına geliyor ve şirket için yeni bir rekor olarak kayda geçti.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT DENGESİ DEĞİŞİYOR

Aralık ayında BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 8,2 düşerek 190.712 adede geriledi. Şarj edilebilir hibrit modellerdeki tablo ise daha sertti. Bu segmentte satışlar 224.072 adet olarak gerçekleşti ve yıllık bazda yüzde 25,7’lik düşüş yaşandı. Hatırlatmakta fayda var: BYD, Nisan 2022 itibarıyla içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen durdurmuş, yoluna yalnızca elektrikli ve hibrit modellerle devam etme kararı almıştı.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

YIL GENELİNE BAKILDIĞINDA İVME KAYBI NET

2025 genelinde BYD’nin tamamen elektrikli araç satışları 2.254.714 adet oldu. Bu, 2024’e göre yüzde 27,9’luk bir artış demek. Buna karşılık şarj edilebilir hibrit satışları 2.288.709 adede gerileyerek yıllık bazda yüzde 7,9 düşüş kaydetti. Bu değişimle birlikte 2025’te elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 49,6’ya yükseldi. Hibritlerin payı ise yüzde 50,4’e indi. Yani denge yavaş yavaş tamamen elektrikli modeller lehine kayıyor. Öte yandan BYD’nin Çin dışı satışları ilk kez 1 milyon barajını aştı. Şirket, yıl boyunca yurt dışında 1.046.083 adet araç sattı. Bu da yüzde 150,7 gibi oldukça güçlü bir artış anlamına geliyor.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

HEDEF TUTTURULDU AMA BEKLENTİLER YÜKSEKTİ

BYD, 2025’in başında 5,5 milyon adetlik satış hedefi açıklamıştı. Hatta kulislerde bu rakamın 6,5 milyona kadar çıkabileceği konuşuluyordu. Ancak Eylül ayında hedef 4,6 milyon adede çekildi. Yıl sonunda ulaşılan seviye, bu revize hedefe oldukça yakın kaldı.

BYD rekor kırdı ama kimseyi memnun etmedi

2026 DAHA ZORLU OLABİLİR

Şirket için asıl soru işareti ise 2026’ya dair beklentiler. Çin iç pazarında satışlar zayıflıyor. BYD markası, Kasım ayında Çin’de yüzde 35’lik sert bir düşüş yaşadı. 2025 genelinde iç pazardaki daralmanın yüzde 10’u aşması bekleniyor.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Rüzgar tersine dönüyor: İslam Memiş'ten 2026 için çok kritik uyarı
#Otomobil
