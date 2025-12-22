Başakşehir Gaziantep FK maç sonucu kaç kaç? 6 gollü gecede nefesler kesildi

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Shomurodov, 29. dakikada Fayzullaev, 53. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Brnic attı. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi.

Gaziantep FK'da Kevin Rodrigues, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan, yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan ve puanını 23'e yükselten Başakşehir, 7. sırada konumlandı.

4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. basamakta bulundu.

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük'ü misafir edecek.

Gaziantep FK ise Galatasaray deplasmanına gidecek.