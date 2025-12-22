Arabada PlayStation Cafe keyfi gerçek oluyor: Sony ve Honda düğmeye bastı

Japonya merkezli iki dev holding: Sony ve Honda'nın elektrikli araç üretmek amacıyla kurduğu ortak girişim Sony Honda Mobility, arabanın içini adeta bir 'PlayStation Cafe'ye çevirecek yeni özelliğini duyurdu. Şirket, geliştirdiği Afeela model elektrikli araçların PS Remote Play (Uzaktan Oynama) desteğine sahip olacağını açıkladı.

OYUN KEYFİ YOLLARA TAŞINIYOR

Yapılan duyuruya göre Afeela, araç içine entegre edilen ekran üzerinden kullanıcıların evdeki PS5 ve PS4 konsollarını uzaktan çalıştırmasına olanak tanıyacak. Sürücüler araç park halindeyken, yolcular ise uzun seyahatler sırasında sıkılmadan vakit geçirebilecek. Bu sayede yolculuk esnasında PlayStation oyunlarınızı oynamaya devam etme şansı bulacaksınız.

İNTERNET HIZI KRİTİK ROL OYNAYACAK

Sistemi kullanmak isteyenler, evlerinden aldıkları DualSense kontrolcüsünü araca getirerek doğrudan oyuna dahil olabilecek. Sony Honda Mobility, özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için gereken teknik detayları da paylaştı.

Açıklamaya göre, oyunları oynayabilmek için en az 5 Mbps geniş bant bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Ancak şirket yetkilileri, çok daha akıcı bir deneyim için 15 Mbps hızında bir bağlantıyı tavsiye ediyor.

Şirket 2026 yılında ilk teslimatlarının yapılması planlanan Afeela 1 modelini ve uzaktan PlayStation oynatma yeteneğini daha önce CES 2024 fuarında sergilemişti.

Öte yandan Elektrikli araçlarda oyun deneyimi denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, Model S ve X araçlarına Steam desteği getirmişti. Fakat Elon Musk yönetimindeki şirket, daha sonra aldığı bir kararla bu özelliği araçlarından kaldırmıştı. Afeela ise rakibinin bıraktığı boşluğu doldurmaya kararlı görünüyor.