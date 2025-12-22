Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Arabada PlayStation Cafe keyfi gerçek oluyor: Sony ve Honda düğmeye bastı

İki Japon devi Sony ve Honda ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil Afeela, araç içi eğlence sistemini bir üst seviyeye taşıyor. Sürücüler ve yolcular, artık seyahat halindeyken bile PlayStation oyunlarından uzak kalmayacak

Murat Makas
22.12.2025
22.12.2025
Japonya merkezli iki dev holding: Sony ve 'nın üretmek amacıyla kurduğu ortak girişim Sony Honda Mobility, arabanın içini adeta bir ' Cafe'ye çevirecek yeni özelliğini duyurdu. Şirket, geliştirdiği Afeela model elektrikli araçların PS Remote Play (Uzaktan Oynama) desteğine sahip olacağını açıkladı.

OYUN KEYFİ YOLLARA TAŞINIYOR

Yapılan duyuruya göre Afeela, araç içine entegre edilen ekran üzerinden kullanıcıların evdeki PS5 ve PS4 konsollarını uzaktan çalıştırmasına olanak tanıyacak. Sürücüler araç park halindeyken, yolcular ise uzun seyahatler sırasında sıkılmadan vakit geçirebilecek. Bu sayede yolculuk esnasında PlayStation oyunlarınızı oynamaya devam etme şansı bulacaksınız.

Arabada PlayStation Cafe keyfi gerçek oluyor: Sony ve Honda düğmeye bastı

İNTERNET HIZI KRİTİK ROL OYNAYACAK

Sistemi kullanmak isteyenler, evlerinden aldıkları DualSense kontrolcüsünü araca getirerek doğrudan oyuna dahil olabilecek. Honda Mobility, özelliğin sorunsuz çalışabilmesi için gereken teknik detayları da paylaştı.

Açıklamaya göre, oyunları oynayabilmek için en az 5 Mbps geniş bant bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Ancak şirket yetkilileri, çok daha akıcı bir deneyim için 15 Mbps hızında bir bağlantıyı tavsiye ediyor.

Şirket 2026 yılında ilk teslimatlarının yapılması planlanan Afeela 1 modelini ve uzaktan PlayStation oynatma yeteneğini daha önce CES 2024 fuarında sergilemişti.

Arabada PlayStation Cafe keyfi gerçek oluyor: Sony ve Honda düğmeye bastı

Öte yandan Elektrikli araçlarda oyun deneyimi denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, Model S ve X araçlarına Steam desteği getirmişti. Fakat Elon Musk yönetimindeki şirket, daha sonra aldığı bir kararla bu özelliği araçlarından kaldırmıştı. Afeela ise rakibinin bıraktığı boşluğu doldurmaya kararlı görünüyor.

