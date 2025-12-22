Terörsüz Türkiye komisyonu yeniden toplanacak! MHP'li Feti Yıldız'dan önemli açıklamalar

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Koordinatör Grup Başkanvekilleri Çarşamba günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelecek.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım çalışma grubu toplantısı sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı’nın açıklama yapacağını söyledi.

ÇARŞAMBA YENİDEN TOPLANACAKLAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise verimli, uyumlu bir toplantı olduğunu söyleyerek, "Çarşamba yazım komisyonu bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldız komisyonun süresinin uzatılacağını belirterek, perşembe günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı’nın yapılabileceğini ifade etti.

Yıldız, komisyonun görev süresinin uzatılabileceğinin de işaretini verdi.