Bahis soruşturmasında 29 futbolcunun cezaları TFF tarafından onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, açıklama yaparak itiraz dosyaları hakkında kararını açıkladı. Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.
Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.