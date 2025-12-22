TSK'nın görev süresi uzatıldı: Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TSK'nın Libya'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

"TEZKERE'YE EVET DİYEREK MAVİ VATAN'A DESTEK VERECEĞİZ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin Libya'ya savaşmak için değil, barış ve huzurun tesisi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında öngörüldüğü üzere meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gittiğini söyledi.

Türkiye'nin, Libya'da BM'nin tanıdığı meşru bir hükümet ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki haklarını güvenceye aldığının altını çizen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Libya hamlesi Kıbrıs Barış Harekatı'yla başlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla devam eden, mavi vatan politikalarıyla şekillenen bir bütünün parçasıdır. Bu tezkereyle emperyalistlerin ve piyonlarının Akdeniz'den Türkiye'yi silme heveslerine son verilmiştir. Bugün sadece biz tezkereyi oylamayacağız. Tezkereye 'evet" diyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk ve milli çıkarlarına, kardeş Libya'nın birlik, beraberlik ve bütünlüğüne, barışına, mavi vatana destek vereceğiz. Bu tezkereye 'evet' diyerek Türkiye'nin etrafını çevirmeye çalışan, Türkiye'yi Akdeniz'den silmek isteyenlere ve bunların taşeronluğunu yapan İsrail'e, Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine 'hayır' diyeceğiz. Bu tezkere bir devlet-millet meselesidir."

DEM'DEN DESTEK YOK

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Libya'nın küresel güçlerin çarpıştığı bir alana dönüştüğünü savundu. Libya'da istikrarsızlık bulunduğunu öne süren Özen, tezkereyi desteklemediklerini bildirdi.

CHP BU DEFA EVET DEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, yurt dışında görevli askerlere ilişkin tezkerelerin her yıl TBMM'ye gelmesi gerektiğini söyledi.

Libya tezkeresine iki yıl önce "hayır" oyu verdiklerini hatırlatan Tan, "Bugünkü tezkereye şartlı olarak 'evet' diyeceğiz. Bu desteği önümüzdeki kısa dönemde Libya'daki barışın ve diyaloğun sağlanması, askerimizin Libya'daki operasyonlarının dünya kamuoyunda hukuk dışı görülmemesi, askerimizin sağ salim Türkiye'ye dönmesi şartıyla veriyoruz. Fakat bu, sizin maceracı politikanızı desteklediğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor." diye konuştu.