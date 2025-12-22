OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman? 4 Kasım’da başvurular sona erdi

OGM personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor.

4 Aralık'a kadar başvurularını tamamlayan, şartları karşılayan binlerce aday Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçlarının duyurulacağı tarihi bekliyor.

Peki, OGM personel alımı sonuçları ilan edildi mi?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman duyurulacağı henüz belli olmadı.

Yapılacak inceleme aşamasından sonra başvuru sonuçları açıklanacak.

OGM personel alımı sonuçlarının aralık ayının son günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) paylaşılacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.