OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman? 4 Kasım'da başvurular sona erdi

Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. 4 Aralık'ta sona eren başvuru sürecinin ardından gözler OGM 496 personel alımı sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman? 4 Kasım’da başvurular sona erdi
OGM sonuçları için geri sayım devam ediyor.

4 'a kadar başvurularını tamamlayan, şartları karşılayan binlerce aday Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçlarının duyurulacağı tarihi bekliyor.

Peki, OGM personel alımı sonuçları ilan edildi mi?

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman? 4 Kasım’da başvurular sona erdi

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman duyurulacağı henüz belli olmadı.

Yapılacak inceleme aşamasından sonra başvuru sonuçları açıklanacak.

OGM personel alımı sonuçlarının aralık ayının son günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman? 4 Kasım’da başvurular sona erdi

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme işlemleri sistemi üzerinden yapılacak olup, Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) paylaşılacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

