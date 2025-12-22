Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yüzbinlerce çocuğun okula gitmediği iddiası! MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara eriştiği ve birçok göstergede OECD ortalamalarının üzerine çıktığı vurgulandı.

Yüzbinlerce çocuğun okula gitmediği iddiası! MEB'den açıklama geldi
'ndan (MEB), "Rapora göre zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor" ifadelerinin yer aldığı "Kızların okutulmaması kimyasal silahtır!" başlıklı habere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada haberde yer alan; " Reformu Girişimi, eğitimde okullaşmaya dair çok önemli bir rapor yayınladı. Rapora göre, zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor. Okula gitmeyenlerin yüzde 46,5'i kız çocuğu ve yüzde 53,5'i erkek çocuğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Yüzbinlerce çocuğun okula gitmediği iddiası! MEB'den açıklama geldi

"KAMUOYU GÜNDEMİNİ GEREKSİZ MEŞGUL EDEN BU HABER..."

Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara eriştiği ve birçok göstergede ortalamalarının üzerine çıktığı vurgulanan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı Türkiye'de yüzde 99 olup bu oran, yüzde 98 olan OECD ortalamasının üzerindedir. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, ülkemizde yüzde 99,19'dur. Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, 'yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu' ile 'yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranları'na ilişkin verilerin bir arada değerlendirilmesinden kaynaklı hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır. Bilgi ve belgeye dayandırılmayan, hatalı bir hesaplamadan kaynaklı yanıltıcı bilgiler aktarılan, eğitim camiamız başta olmak üzere kamuoyu gündemini gereksiz meşgul eden bu ve benzeri , yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

