Editor
 Onur Kaya

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Mersin'de 12 yaşındaki bir öğrenci, tüfekle okulu basıp okul müdürünü vurdu. Korkunç saldırının ardından saldırgan ve babası gözaltına alındı. Müdürü vuran çocuk öldürmeye teşebbüsten, baba ise azmettirme suçundan tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
06:58
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
07:13

'in Anamur ilçesinde dün sabah bir ortaokulda dehşet dolu anlar yaşandı. 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, okul müdürüne silahlı saldırıda bulundu.

TÜFEKLE OKULU BASTI

Saat 08.30 sıralarında Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelen olaya göre, M.K. (12) isimli , okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan okul müdürü Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci ile babası tutuklandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci ile babası tutuklandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada; "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti.

MÜDÜRÜN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan Mersin'deki bir hastaneye sevk edilen okul müdürünün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi.

