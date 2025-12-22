Mersin'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle okulu bastı: Müdür ağır yaralı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki M.K. isimli çocuk, okul bahçesinde dehşet saçtı. Okula tüfekle gelen çocuk, 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara'ya ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Öğrenci ve babası jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.