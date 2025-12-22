Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Mersin'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle okulu bastı: Müdür ağır yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan bir okulda yaşanan olay dehşete düşürdü. 12 yaşındaki M.K. isimli çocuk tüfekle okulu bastı, 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara'ya ateş açtı. Müdürün durumunun ağır olduğu bildirildi. Öğrenci ve babası ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
10:11
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
11:01

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki M.K. isimli çocuk, okul bahçesinde dehşet saçtı. Okula tüfekle gelen çocuk, 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara'ya ateş etti.

Mersin'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle okulu bastı: Müdür ağır yaralı

OKUL MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mersin'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle okulu bastı: Müdür ağır yaralı

ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Öğrenci ve babası jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

