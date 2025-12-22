Sıfır otomobilde geri sayım başladı! 10 gün sonra tüm listeler değişecek: İşte marka marka yıl sonu otomobil kampanyaları

Kategoriler
Yeni yıla günler kala sıfır otomobil alacaklar için geri sayım başladı. Markalar ellerindeki araçları bir 2026’ya girmeden bitirmek için kampanya üstüne kampanya düzenledi. Kimi araçlarda takas desteği, kimilerinde nakit indirimi kimilerinde ise faizsiz kredi seçenekleri alıcıları cezbetti. Bu kapsamda araba almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü 1 Ocak itibariyle otomobil fiyat listelerinin güncellenmesi bekleniyor. İşte yeni yıla yeni otomobili ile girmeyi planlayanlar için marka marka yıl sonu otomobil kampanyaları…
Otomobil piyasasında yıl sonu hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor. Şu günlerde alınan araçlar kampanyalar nedeniyle daha avantajlı oluyor ve bütçelere katkı sağlıyor. Diğer yandan yıl sonunda alınan araç yaş olarak eski olsa bile kilometre olarak çok düşük olduğu için satışta da sahibine avantaj sağlıyor. Tüm bunlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise otomobil markalarının yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte yeni yıla kısa süre kala devam eden sıfır otomobil kampanyalarının ayrıntıları…
MARKA MARKA YIL SONU OTOMOBİL KAMPANYALARI
PEUGEOT:
6-12 ay vadede 700 bin liraya kadar yüzde 0-0,49 oranında faiz oranlarıyla kredi imkanı.
SKODA:
SuperB tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Karoq 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faizle satışa sunuldu.
FORD:
Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.
AUDİ:
A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.
SEAT:
Ibiza ve Arona'da 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.
ALFA ROMEO:
Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.
TOGG:
T10F V1-V2 1 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0faiz oranı, Togg T10X V2 800 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 12 ay vade imkanıyla satılıyor.
BMW:
7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler sunuluyor.
HYUNDAİ:
Inster 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 sıfır oranıyla satılıyor.
SUZUKİ:
S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranlarıyla satışa sunuldu.
NİSSAN:
Qashqai ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde faiz, Nissan Juke bireysel müşterilere 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
SSANGYONG:
500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
MG7:
Tüzel kişilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,49 faiz oranıyla satılıyor.
RENAULT:
Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault 5 E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, Renault Megane E-Tech 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
CHERY:
Tiggo 7 ve Tiggo 8'e ticari müşterilere özel 400 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
OPEL:
Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Corsa Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Frontera Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Mokka 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Opel Grandland 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz seçeneğiyle satılıyor.
DACİA:
Sandero Stepway ve Jogger'da 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı imkanı sunuluyor.
BYD:
Han ve Tang'da ticari müşterilere özel 1 milyon liraya kadar kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranından başlayan kredi seçenekleri, BYD Seal'de ticari müşterilere 650 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0,99'dan başlayan kredi, BYD Dolphin'de 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi imkanı sunuluyor.
CİTROËN:
Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası, Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası, Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
FIAT:
Grande Panda 280 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,99 faizle, Fiat Egea modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faizle, Yeni Fiat 600'e 200 bin lira kredi, 12 ay taksit, yüzde 0 faiz oranı, Fiat Topolino 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla alınabiliyor.
KIA:
EV9 tüzel müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle, KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satışa sunuldu.
JAECOO:
Tüzel müşterilere özel 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor.