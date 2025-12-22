Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Oyuncu Kübra Süzgün "Yok olacağız" diyerek devletten yardım istemişti! İddiaların merkezindeki Özge Özpirinçci ilk kez konuştu

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, Kadın dizisinde birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci'nin vesilesiyle tanıştığı avukat Nail Gönenli tarafından dolandırıldığını iddia etti. Video paylaşan 16 yaşındaki Kübra Süzgün, devletten yardım istedi. Özge Özpirinçci ise uzun süren sessizliği bozdu ve "Bu süreçte Kübra Süzgün’ün zarar görmemesi adına bugüne kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadım" dedi.

16 yaşındaki oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, geçtiğimiz aylarda kızıyla aynı dizide rol alan Özge Özpirinççi yüzünden dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtmişti. Kübra Süzgün önceki gün yaşanan tüm gelişmelere rağmen hala mağdur olduklarını ve kendisine kimsenin yardım etmediğini belirterek yardım çağrısında bulundu. konu hakkında ilk kez konuşarak "Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım" dedi.

KÜBRA SÜZGÜN GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşadığını belirten Süzgün, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi. Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum. Yoksa biz ailecek yok olacağız" dedi.

Oyuncu Kübra Süzgün "Yok olacağız" diyerek devletten yardım istemişti! İddiaların merkezindeki Özge Özpirinçci ilk kez konuştu

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ SESSİZLİĞİ BOZDU

2017–2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün, bir gün sete yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli’ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım. Buna rağmen, aradan geçen yaklaşık yedi yıl boyunca şahsıma, aileme ve yakın çevreme yönelik olarak dile getirilen gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren beyanları bir süredir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim. Bu süreçte Kübra Süzgün’ün zarar görmemesi adına bugüne kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadım ve hukuki bir girişimde bulunmadım. Ancak söz konusu gerçeğe aykırı ithamların ailemi de kapsar hale gelmesi sebebiyle sessiz kalma tutumumu sona erdiriyorum. Bundan sonra tarafıma, aileme veya yakın çevreme yönelik olarak sürdürülecek her türlü gerçeğe aykırı itham, iftira, tehdit ve hakaret içeren açıklamalar karşısında, kişilik haklarımın korunması amacıyla tüm yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Oyuncu Kübra Süzgün "Yok olacağız" diyerek devletten yardım istemişti! İddiaların merkezindeki Özge Özpirinçci ilk kez konuştu

KÜBRA SÜZGÜN OLAYI NEDİR?

Serkan Süzgün, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda bir beyaz eşya firmasının kızının fotoğraflarını izinsiz kullandığını belirtip Özpirinçci vasıtasıyla tuttukları Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın parçası olduğunu iddia etmişti. Açtığı davanın reddedildiğini söyleyen Süzgün "Metin Kıcır, sahte belgeyle kızımın hakları kendisindeymiş gibi milyonlar almış. Avukatım Gönenli de onlarla işbirliği yapmış. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama kaçtı. Özge de bana dönmüyor" demişti.

Oyuncu Kübra Süzgün "Yok olacağız" diyerek devletten yardım istemişti! İddiaların merkezindeki Özge Özpirinçci ilk kez konuştu
