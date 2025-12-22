Google ve Apple’dan çalışanlarına vize uyarısı: Yurt dışına çıkmayın

Kategoriler
Google ve Apple, ABD’de çalışma vizesiyle bulunan çalışanlarını uluslararası seyahatler konusunda uyardı. Gerekçe, vize işlemlerinde yaşanan beklenmedik ve uzun gecikmeler.
ABD’de çalışma vizesiyle bulunan teknoloji çalışanları için belirsizlik artıyor. Google ve Apple, bu kapsamda çalışanlarına dikkat çeken bir uyarı yaptı. Şirketler, özellikle ABD dışına çıkışların dönüşte ciddi sorunlara yol açabileceğine işaret ediyor.
Business Insider’ın aktardığına göre, her iki şirkete hukuki danışmanlık veren göçmenlik hukuk büroları, son dönemde vize süreçlerinde olağandışı gecikmeler yaşandığını belirtti. Bu nedenle çalışanlara, zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.
Habere göre, Google’ı temsil eden BAL Immigration Law ile Apple adına çalışan Fragomen, çalışanlara bilgilendirme notları gönderdi. Bu notlarda, ABD’ye dönüş süreçlerinin beklenenden çok daha uzun sürebileceği açıkça vurgulandı.
Fragomen’in paylaştığı notta şu ifadeler yer aldı:
“Son güncellemeler ve ABD’ye dönüşte öngörülemeyen, uzun gecikmeler yaşanma ihtimali nedeniyle, geçerli bir H-1B vize damgası bulunmayan çalışanların şimdilik uluslararası seyahatten kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz.”
Sürece dair bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık sözcüsü, Business Insider’a yaptığı değerlendirmede, büyükelçiliklerin artık her vize başvurusunu çok daha kapsamlı güvenlik incelemelerinden geçirdiğini söyledi. Bu yaklaşımın, işlem sürelerini kaçınılmaz olarak uzattığına dikkat çekildi.
Öte yandan Salon’un haberine göre, aralık ayında vize yenilemek için Hindistan’a giden yüzlerce Hintli profesyonel de zor durumda kaldı. Sosyal medya hesaplarının incelenmesini içeren yeni denetim gereklilikleri nedeniyle, birçok kişinin büyükelçilik randevusu iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi.