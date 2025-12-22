Menü Kapat
12°
Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı

Avlu dizisinde tanışan yönetmen Yüksel Aksu ile Deniz Barut çifti sessiz sedasız Mayıs ayında evlendi. Yüksel Aksu ile Deniz Barut çifti son olarak Ozan Akbaba'nın da yer aldığı Bak Postacı Geliyor filminde ikinci kez buluştu.

Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile Avlu, Sol Yanım, Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan Deniz Barut çifti 2021 yılından itibaren aşk yaşıyor. Çiftin mayıs ayında aile arasında yaptıkları törenle evlendikleri ortaya çıktı.

DENİZ BARUT İLE YÜKSEL AKSU EVLENDİ

2021'de başlayan ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren Yüksel Aksu ile Deniz Barut mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı

Özel hayatlarını gizli tutma konusundaki titizlikleriyle bilinen Aksu ve Barut, bu kararıyla magazin dünyasının "Gizlilik rekoru kıran çiftleri" arasına girdi.

Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı

'Avlu' dizisinden 6 yıl sonra, Yüksel Aksu’nun yeni projesi 'Bak Postacı Geliyor' filminde çift, yeniden birlikte çalıştı. Aksu, bu filmde, postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini beyazperdeye taşıdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Deniz Barut kimdir?
Mart 1983 doğumlu Deniz Barut, 2000 yılında profesyonel olarak voleybolu bırakıp İstanbul'a taşındı. Barut, profesyonel oyunculuğa 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisiyle adım attı. Diğer oyunculuk çalışmaları arasında Lale Devri, Kara Para Aşk ve Avlu yer alıyor.
