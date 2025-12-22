Yüksel Aksu ile Deniz Barut'un evlendiği ortaya çıktı

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile Avlu, Sol Yanım, Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan Deniz Barut çifti 2021 yılından itibaren aşk yaşıyor. Çiftin mayıs ayında aile arasında yaptıkları törenle evlendikleri ortaya çıktı.

DENİZ BARUT İLE YÜKSEL AKSU EVLENDİ

2021'de başlayan ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren Yüksel Aksu ile Deniz Barut mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

Özel hayatlarını gizli tutma konusundaki titizlikleriyle bilinen Aksu ve Barut, bu evlilik kararıyla magazin dünyasının "Gizlilik rekoru kıran çiftleri" arasına girdi.

'Avlu' dizisinden 6 yıl sonra, Yüksel Aksu’nun yeni projesi 'Bak Postacı Geliyor' filminde çift, yeniden birlikte çalıştı. Aksu, bu filmde, postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini beyazperdeye taşıdı.