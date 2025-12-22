Elektrik kesintisi San Francisco’yu kilitledi: Robotaksiler yolda kaldı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kesinti sırasında yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yerel kullanıcılar, kavşaklarda art arda dizilen Waymo araçlarının fotoğraf ve videolarını paylaştı. Bazı görüntülerde, tek bir kavşakta birden fazla robotaksinin trafiği tamamen kilitlediği görüldü. Yorumlarda, otonom araçların olağan dışı durumlara yeterince hazırlıklı olmadığı eleştirileri öne çıktı. Buna karşın, bazı kullanıcılar araçların bir süre sonra kavşağı boşalttığını, bunun da muhtemelen uzaktan operatör desteğiyle gerçekleştiğini aktardı.

Yetkililer, şehirdeki elektrik kesintisinin bir trafo merkezinde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi. Enerji şirketi Pacific Gas & Electric Co., gece saatlerinde yaptığı açıklamada yaklaşık 95 bin abonenin elektriğinin yeniden sağlandığını, kalan 35 bin abone için çalışmaların sürdüğünü duyurdu