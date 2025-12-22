Elektrik kesintisi San Francisco’yu kilitledi: Robotaksiler yolda kaldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
San Francisco’da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, sürücüsüz taksileri de vurdu. Trafik ışıkları devre dışı kalınca robotaksiler kavşaklarda durdu, şehir genelinde uzun kuyruklar oluştu.
ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi, sadece evleri ve iş yerlerini değil, şehir trafiğini de kilitledi. Kesintiyle birlikte birçok noktada trafik lambaları devre dışı kaldı. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri ise otonom araç çağırma hizmeti Waymo oldu.
Waymo’nun San Francisco’daki robotaksi hizmeti, Cumartesi günü saat 20.00 itibarıyla geçici olarak askıya alındı. Gün boyunca etkili olan kesintinin, kentin yaklaşık üçte birini kapsadığı ve 125 bin civarında ev ile iş yerini etkilediği bildirildi. Trafik ışıklarının çalışmamasıyla birlikte bazı sürücüsüz araçlar kavşaklarda hareketsiz kaldı. Arkalarında hızla uzayan araç kuyrukları ise kısa sürede şehir genelinde ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı.
Waymo sözcüsü, San Francisco Körfez Bölgesi genelinde yaşanan yaygın elektrik kesintisi nedeniyle sürüş hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, ekiplerin şehir yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu ve altyapı durumunun yakından izlendiği belirtildi. Hizmetlerin en kısa sürede yeniden başlatılmasının hedeflendiği vurgulandı. Ancak robotaksilerin neden bu kadar hızlı devre dışı kaldığına dair teknik bir detay paylaşılmadı.
Uzmanlara göre, trafik lambalarıyla birlikte araçların kablosuz olarak aldığı trafik verilerinin kesintiye uğraması, sistemlerin güvenlik protokollerini devreye sokmasına neden olmuş olabilir. Bu da araçların kendini durdurmasıyla sonuçlandı. Waymo, sürücüsüz araçlarının insan sürücülere kıyasla daha güvenli olduğunu sık sık vurgulasa da, şehir altyapısına olan bu bağımlılık önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Elektrik şebekesi gibi temel bir sistemde yaşanan arıza, tüm otonom filoyu kısa sürede devre dışı bırakabiliyor.
Kesinti sırasında yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yerel kullanıcılar, kavşaklarda art arda dizilen Waymo araçlarının fotoğraf ve videolarını paylaştı. Bazı görüntülerde, tek bir kavşakta birden fazla robotaksinin trafiği tamamen kilitlediği görüldü. Yorumlarda, otonom araçların olağan dışı durumlara yeterince hazırlıklı olmadığı eleştirileri öne çıktı. Buna karşın, bazı kullanıcılar araçların bir süre sonra kavşağı boşalttığını, bunun da muhtemelen uzaktan operatör desteğiyle gerçekleştiğini aktardı.
Yetkililer, şehirdeki elektrik kesintisinin bir trafo merkezinde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi. Enerji şirketi Pacific Gas & Electric Co., gece saatlerinde yaptığı açıklamada yaklaşık 95 bin abonenin elektriğinin yeniden sağlandığını, kalan 35 bin abone için çalışmaların sürdüğünü duyurdu