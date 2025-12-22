Otomobil alacaklar dikkat: ÖTV'siz sıfır araç dönemi başlıyor! Şartlar belli oldu

Kategoriler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' kapsamında, 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesi ve yerli otomobil alacak 3 ve üzeri çocuklu ailelere ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin 2025 yılı tamamlanmadan Meclis’e sunulması bekleniyor.
İşte araç alacak vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemenin detayları..
Çalışma kapsamında, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkânı sunulacak. Bu adım, çevresel etkileri azaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
ÇOK ÇOCUKLU AİLELERİN LEHİNE DÜZENLEME
Destek programı, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan aileleri hedefliyor. Bu gruba uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi imkanları sağlanacak.
MECLİS'E SUNULACAK
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yasal düzenleme sonrası uygulamanın hızla devreye alınması bekleniyor.
ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Böylece hem yerli otomotiv üretimi teşvik edilecek hem de sektör genelinde canlılık sağlanacak.